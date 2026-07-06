Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Փոխըմբռնման հուշագրի իրականացումը դժվար է, բայց հնարավոր․ Ղալիբաֆ

Իրանի խորհրդարանի խոսնակն ու գլխավոր բանակցողը հայտարարել է, որ Իրանը շարունակում է խորը հակասություններ ունենալ ԱՄՆ-ի հետ՝ չնայած վերջերս ստորագրված փոխըմբռնման հուշագրին, որի իրականացումը որակել է «դժվար, բայց հնարավոր»։

Մոհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆն այս մասին հայտարարել է «Համաս» խմբավորման շարժման խորհրդի ղեկավար Մոհամմադ Դարվիշի հետ Թեհրանում կայացած հանդիպմանը։

Վերջինս Իրան է այցելել սպանված հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեիի հուղարկավորությանը մասնակցելու համար։

«Մենք Միացյալ Նահանգների հետ խաղաղություն մեջ չենք և չենք ճանաչի Իսրայելը»,- ասել է նա՝ հավելելով, որ Իրանը կշարունակի աջակցել մուսուլմաններին և «դիմադրության առանցքին»՝ համաձայն Խամենեիի ուղեցույցների, «անհրաժեշտության դեպքում՝ հրթիռներով, իսկ քաղաքական ճնշում պահանջվելու դեպքում՝ բանակցությունների միջոցով»։

Ղալիբաֆը նշել է, որ Իրանը պետք է խուսափի բանակցություններից, որոնք որևէ արդյունք չեն տալիս։ «Մենք ամերիկյան կողմին ասացինք, որ տարածաշրջանային երկրների տարածքային ամբողջականությունը և Իրանի դաշնակիցների՝ դիմադրության խմբերի դեմ պատերազմի դադարեցումը պետք է լինեն հուշագրի մաս, և այն ավելացվեց տեքստին»,- ասել է նա։

«Այսօր այս հուշագիրը կյանքի է կոչվում, և դրա կիրառումը դժվար է, բայց հնարավոր»,- հավելել է իրանցի պաշտոնյան։

Իրանի խորհրդարանի խոսնակը նաև նշել է, որ մուսուլմանական երկրները կարևոր դեր ունեն տարածաշրջանում, ապա հավելել, որ «նրանք այժմ հասկացել են, որ ԱՄՆ-ի և Իսրայելի հետ համագործակցությունը իրենց անվտանգություն չի բերի»։

XS
SM
MD
LG