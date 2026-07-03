Ալի Խամենեիի մարմինը տեղափոխվել է Մեծ Մոսալլա․ մեկնարկում են հիշատակի արարողությունները

Թեհրանում մեկնարկել են հանգուցյալ գերագույն առաջնորդ Ալի Խամենեիի հիշատակի արարողությունները։
Ավելի քան չորս ամիս է անցել այն բանից, երբ Խամենեին իր մի քանի համախոհների և ընտանիքի անդամների հետ սպանվեց Իրանի դեմ ամերիկա-իսրայելական պատերազմի առաջին իսկ օրը։
Ըստ տեղական ԶԼՄ-ների՝ ավելի քան 30 տարի Իրանը ղեկավարած առաջնորդի մարմինն առավոտյան տեղափոխվել է Թեհրանի գլխավոր աղոթավայր`Մեծ Մոսալլա։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ժամանել է Իրան՝ հարգանքի տուրք մատուցելու Խամենեիի հիշատակին։ Վրաստանի և Ադրբեջանի նախագահներ Միխեիլ Կավելաշվիլին և Իլհամ Ալիևը նույնպես կլինեն Թեհրանում։
Հուղարկավորության շարքային մասնակիցների թիվն, ըստ պաշտոնական IRNA գործակալության, կարող է հասնել 35 միլիոնի։
Խամենեիի հետ զոհվել էին նաև իր դուստրը, թոռնուհին, հարսը և փեսան։
Հուլիսի 1-ին հարսի՝ գործող հոգևոր առաջնորդ Մոջթաբա Խամենեիի կնոջ հուղարկավորության արարողությունն էր տեղի ունեցել, որին, սակայն, ամուսինը չէր մասնակցել։
Հայտնի չէ՝ Իրանի փաստացի ղեկավարի պաշտոնում հորը փոխարինած Մոջթաբա Խամենեին, որը պաշտոնն ստանձնելուց ի վեր հանրության առջև չի երևացել, մասնակցելո՞ւ է հոր հիշատակի հանրային միջոցառումներին։