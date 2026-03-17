Իսրայելը հայտարարում է Իրանի ևս երկու ղեկավարի սպանության մասին, Թեհրանը չի մեկնաբանում

Իրանի դեմ պատերազմի 18-րդ օրը Իսրայելի պաշտպանության նախարարը հայտարարել է, որ իսրայելական հարվածներից սպանվել են Իրանի Ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Լարիջանին և «Բասիջ» ռազմականացված ուժերի հրամանատար Ղոլամռեզա Սոլեյմանին: Նախարարը, սակայն, պնդումը հիմնավորող ապացույցներ չի ներկայացրել։
«Ռեժիմի առաջնորդները սպանվում են, իսկ նրանց կարողությունները՝ ոչնչացվում», - սոցցանցում գրել է Իսրայել Կացը՝ խոստանալով շարունակել հարվածները:
Իրանը դեռ չի մեկնաբանել լուրը, բայց պետական հեռուստատեսությունը ցուցադրել է այսօրվա ամսաթվով թվագրված ձեռագիր գրություն՝ պնդելով, որ դա Լարիջանիին է պատկանում: Նույն գրությունը հրապարակվել է նաև նրա X-ի էջում: Ազդեցիկ պաշտոնյան վերջին անգամ հանրությանը երևացել էր ուրբաթ՝ Թեհրանում անցկացված երթի ժամանակ:
Ըստ տարբեր աղբյուրների՝ վերջին շրջանում երկիրը ղեկավարում էր հենց Ալի Լարիջանին, որն Իրանի ղեկավար կազմում կառավարման երկար փորձ ունի և օգնել է մշակել երկրի ռազմավարությունը Իրանի դեմ ամերիկա-իսրայելական պատերազմի պայմաններում։ Ղոլամռեզա Սոլեյմանին ևս երկարամյա փորձ ունի, իսկ «Բասիջ» ուժերը ղեկավարում է 2019-ից:
Իսրայելի բանակի խոսնակ Էֆի Դեֆրինը մինչ այդ հայտնել էր, որ հարվածել են Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ռազմածովային շտաբին, նաև «Բասիջ»-ի ենթակառուցվածքներին:
«Թեհրանի կենտրոնում հարվածել և ոչնչացրել ենք արբանյակային հարձակման հնարավորությունների զարգացման կենտրոն, որը սպառնալիք էր Իսրայելի և ողջ աշխարհի տիեզերական ակտիվների և արբանյակների համար», - հայտարարել է Դեֆրինը:
Իրանին զուգահեռ, Լիբանանում Իսրայելը շարունակել է ցամաքային գործողությունն ու ավիահարվածները Իրանի աջակցությունը վայելող «Հեզբոլա»-ի ենթակառուցվածքներին, այդ թվում՝ Բեյրութում: Կան զոհեր և վիրավորներ:
Իրանն, իր հերթին, հարվածել է Իսրայելին: Տուժածների մասին չի հաղորդվում: Իրանի զինված ուժերի միասնական մարտական հրամանատարության շտաբի խոսնակը հայտարարել է, որ Իսրայելի հակաօդային պաշտպանությունը լուրջ վնաս է կրել իրանական հարվածներից և փլուզման եզրին է: Նա նաև հատուկ դիմել է Դոնալդ Թրամփին:
«Պատերազմի արդյունքը չի կարող որոշվել թվիթերյան գրառումներով։ Այն որոշվում է ռազմի դաշտում, այն վայրում, որին դուք և ձեր ուժերը չեք համարձակվում մոտենալ ... Ավելի լավ է այս պատերազմն անվանել «Էպիկական վախ», ոչ թե «Էպիկական ցասում», - ասել է Էբրահիմ Զոլֆաղարին:
Իրանը նաև հարվածել է Բաղդադում ԱՄՆ դեսպանատանը, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների տրանսպորտային և նավթային ենթակառուցվածքներին: Հարձակման են ենթարկվել Կատարը, Քուվեյթը: Աբու Դաբիում մեկ զոհ կա:
Ռազմական այս գործողություններին ֆոնին ԱՄՆ նախագահն արևմտյան որոշ դաշնակիցների մեղադրել է անշնորհակալ լինելու մեջ, երբ ՆԱՏՕ-ի անդամ մի քանի երկրներ մերժեցին նրա պահանջը՝ ռազմանավեր ուղարկել Հորմուզի նեղուց՝ ուղեկցելու նավթատարներին, որոնք հարձակման են ենթարկվում Իրանի կողմից:
Դոնալդ Թրամփն ասել է, որ դաշնակիցների մի մասը շատ ոգևորված են աջակցելու հարցում, մինչդեռ մյուսները, որոնց, ըստ նրա, ԱՄՆ-ն տարիներով օգնել է, այդքան էլ չէ:
«Նրանք պետք է ներգրավվեն ոգևորությամբ: Տարիներ շարունակ մենք պաշտպանել ենք այս երկրներին ՆԱՏՕ-ի հետ, քանի որ ՆԱՏՕ-ն մենք ենք։ Կարող եք հարցնել Պուտինին։ Նա վախենում է ԱՄՆ-ից։ Եվրոպայից ընդհանրապես չի վախենում», - հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահը:
Հորմուզի նեղուցը բաց պահելու համար պետք է դիվանագիտական ուղիներ գտնել, հայտարարել է Եվրամիության արտգործնախարարը: Կայա Կալլասն ասել է, որ կարող է կիրառվել նույն մոդելը, ինչ ռուս - ուկրաինական պատերազմի ընթացքում Սև ծովով հացահատիկի արտահանման համար:
«Եթե հիշում եք, Սև ծովում ևս հրթիռներ էին թռչում, ծանր մարտեր էին ընթանում։ Սակայն ՄԱԿ-ը կարողացավ բանակցել Սև ծովի շրջակա բոլոր երկրների հետ՝ հացահատիկը ծովով դուրս բերելու համար, որպեսզի Աֆրիկայում սով չլինի։ Այսպիսի մոդել կարող է կիրառվել նաև Հորմուզի նեղուցի դեպքում», - նշել է Կալլասը
Իրանի խորհրդարանի խոսնակը հայտարարել է, որ ԱՄՆ ուժերը պետք է լքեն տարածաշրջանը, քանզի չեն նպաստում Մերձավոր Արևելքում անվտանգության հաստատմանը: Ըստ Մոհամմադ Բաքեր Ղալիբաֆի՝ անվտանգությունը պետք է հաստատեն տարածաշրջանի երկրները։ «Մերձավոր Արևելքի դեմքն ու տիրող կարգը կփոխվեն, բայց ոչ ԱՄՆ ծրագրերի համաձայն», - ասել է նա:
Հորմուզի նեղուցը, որտեղով անցնում է աշխարհում սպառվող նավթի մոտ 20 տոկոսը, դեռ փակ է, ինչի հետևանքով նավթը վաճառվում է ավելի քան 100 դոլարով մեկ բարելի դիմաց: Պարսից ծոցով արտահանվող նավթից կախում ունեցող երկրները խնայողության տարբեր միջոցների են դիմում: Իրաքը հայտարարել է, որ համաձայնության է եկել Իրանի հետ՝ նեղուցով իր նավթատար նավերի անցնելու վերաբերյալ։