Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Միջազգային

Իսրայելը հայտարարում է Իրանի ևս երկու ղեկավարի սպանության մասին, Թեհրանը չի մեկնաբանում

Իրանի Ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Լարիջանի (աջից), «Բասիջ» ռազմականացված ուժերի հրամանատար Ղոլամռեզա Սոլեյմանի
Իրանի Ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Լարիջանի (աջից), «Բասիջ» ռազմականացված ուժերի հրամանատար Ղոլամռեզա Սոլեյմանի

Իրանի դեմ պատերազմի 18-րդ օրը Իսրայելի պաշտպանության նախարարը հայտարարել է, որ իսրայելական հարվածներից սպանվել են Իրանի Ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Լարիջանին և «Բասիջ» ռազմականացված ուժերի հրամանատար Ղոլամռեզա Սոլեյմանին: Նախարարը, սակայն, պնդումը հիմնավորող ապացույցներ չի ներկայացրել։

«Ռեժիմի առաջնորդները սպանվում են, իսկ նրանց կարողությունները՝ ոչնչացվում», - սոցցանցում գրել է Իսրայել Կացը՝ խոստանալով շարունակել հարվածները:

Իրանը դեռ չի մեկնաբանել լուրը, բայց պետական հեռուստատեսությունը ցուցադրել է այսօրվա ամսաթվով թվագրված ձեռագիր գրություն՝ պնդելով, որ դա Լարիջանիին է պատկանում: Նույն գրությունը հրապարակվել է նաև նրա X-ի էջում: Ազդեցիկ պաշտոնյան վերջին անգամ հանրությանը երևացել էր ուրբաթ՝ Թեհրանում անցկացված երթի ժամանակ:

Ըստ տարբեր աղբյուրների՝ վերջին շրջանում երկիրը ղեկավարում էր հենց Ալի Լարիջանին, որն Իրանի ղեկավար կազմում կառավարման երկար փորձ ունի և օգնել է մշակել երկրի ռազմավարությունը Իրանի դեմ ամերիկա-իսրայելական պատերազմի պայմաններում։ Ղոլամռեզա Սոլեյմանին ևս երկարամյա փորձ ունի, իսկ «Բասիջ» ուժերը ղեկավարում է 2019-ից:

Իսրայելի բանակի խոսնակ Էֆի Դեֆրինը մինչ այդ հայտնել էր, որ հարվածել են Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ռազմածովային շտաբին, նաև «Բասիջ»-ի ենթակառուցվածքներին:

«Թեհրանի կենտրոնում հարվածել և ոչնչացրել ենք արբանյակային հարձակման հնարավորությունների զարգացման կենտրոն, որը սպառնալիք էր Իսրայելի և ողջ աշխարհի տիեզերական ակտիվների և արբանյակների համար», - հայտարարել է Դեֆրինը:

Իրանին զուգահեռ, Լիբանանում Իսրայելը շարունակել է ցամաքային գործողությունն ու ավիահարվածները Իրանի աջակցությունը վայելող «Հեզբոլա»-ի ենթակառուցվածքներին, այդ թվում՝ Բեյրութում: Կան զոհեր և վիրավորներ:

Իրանն, իր հերթին, հարվածել է Իսրայելին: Տուժածների մասին չի հաղորդվում: Իրանի զինված ուժերի միասնական մարտական հրամանատարության շտաբի խոսնակը հայտարարել է, որ Իսրայելի հակաօդային պաշտպանությունը լուրջ վնաս է կրել իրանական հարվածներից և փլուզման եզրին է: Նա նաև հատուկ դիմել է Դոնալդ Թրամփին:

«Պատերազմի արդյունքը չի կարող որոշվել թվիթերյան գրառումներով։ Այն որոշվում է ռազմի դաշտում, այն վայրում, որին դուք և ձեր ուժերը չեք համարձակվում մոտենալ ... Ավելի լավ է այս պատերազմն անվանել «Էպիկական վախ», ոչ թե «Էպիկական ցասում», - ասել է Էբրահիմ Զոլֆաղարին:

Իրանը նաև հարվածել է Բաղդադում ԱՄՆ դեսպանատանը, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների տրանսպորտային և նավթային ենթակառուցվածքներին: Հարձակման են ենթարկվել Կատարը, Քուվեյթը: Աբու Դաբիում մեկ զոհ կա:

Ռազմական այս գործողություններին ֆոնին ԱՄՆ նախագահն արևմտյան որոշ դաշնակիցների մեղադրել է անշնորհակալ լինելու մեջ, երբ ՆԱՏՕ-ի անդամ մի քանի երկրներ մերժեցին նրա պահանջը՝ ռազմանավեր ուղարկել Հորմուզի նեղուց՝ ուղեկցելու նավթատարներին, որոնք հարձակման են ենթարկվում Իրանի կողմից:

Դոնալդ Թրամփն ասել է, որ դաշնակիցների մի մասը շատ ոգևորված են աջակցելու հարցում, մինչդեռ մյուսները, որոնց, ըստ նրա, ԱՄՆ-ն տարիներով օգնել է, այդքան էլ չէ:

«Նրանք պետք է ներգրավվեն ոգևորությամբ: Տարիներ շարունակ մենք պաշտպանել ենք այս երկրներին ՆԱՏՕ-ի հետ, քանի որ ՆԱՏՕ-ն մենք ենք։ Կարող եք հարցնել Պուտինին։ Նա վախենում է ԱՄՆ-ից։ Եվրոպայից ընդհանրապես չի վախենում», - հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահը:

Հորմուզի նեղուցը բաց պահելու համար պետք է դիվանագիտական ուղիներ գտնել, հայտարարել է Եվրամիության արտգործնախարարը: Կայա Կալլասն ասել է, որ կարող է կիրառվել նույն մոդելը, ինչ ռուս - ուկրաինական պատերազմի ընթացքում Սև ծովով հացահատիկի արտահանման համար:

«Եթե հիշում եք, Սև ծովում ևս հրթիռներ էին թռչում, ծանր մարտեր էին ընթանում։ Սակայն ՄԱԿ-ը կարողացավ բանակցել Սև ծովի շրջակա բոլոր երկրների հետ՝ հացահատիկը ծովով դուրս բերելու համար, որպեսզի Աֆրիկայում սով չլինի։ Այսպիսի մոդել կարող է կիրառվել նաև Հորմուզի նեղուցի դեպքում», - նշել է Կալլասը

Իրանի խորհրդարանի խոսնակը հայտարարել է, որ ԱՄՆ ուժերը պետք է լքեն տարածաշրջանը, քանզի չեն նպաստում Մերձավոր Արևելքում անվտանգության հաստատմանը: Ըստ Մոհամմադ Բաքեր Ղալիբաֆի՝ անվտանգությունը պետք է հաստատեն տարածաշրջանի երկրները։ «Մերձավոր Արևելքի դեմքն ու տիրող կարգը կփոխվեն, բայց ոչ ԱՄՆ ծրագրերի համաձայն», - ասել է նա:

Հորմուզի նեղուցը, որտեղով անցնում է աշխարհում սպառվող նավթի մոտ 20 տոկոսը, դեռ փակ է, ինչի հետևանքով նավթը վաճառվում է ավելի քան 100 դոլարով մեկ բարելի դիմաց: Պարսից ծոցով արտահանվող նավթից կախում ունեցող երկրները խնայողության տարբեր միջոցների են դիմում: Իրաքը հայտարարել է, որ համաձայնության է եկել Իրանի հետ՝ նեղուցով իր նավթատար նավերի անցնելու վերաբերյալ։


XS
SM
MD
LG