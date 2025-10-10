Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Իսրայելի կառավարությունը հավանություն տվեց խաղաղ համաձայնության առաջին փուլին

Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահու, արխիվ
Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահու, արխիվ

Իսրայելի կառավարություն հավանություն է տվել խաղաղ համաձայնության առաջին փուլին, համաձայն որի՝ իսրայելական բանակը պետք է նահանջի համաձայնեցված դիրքեր Գազայի հատվածում, իսկ «Համաս»-ը՝ 72 ժամվա ընթացքում ազատ արձակի իսրայելցի պատանդներին, հաղորդում է The Times of Israel-ը:

Ըստ պարբերականի՝ որոշումն ընդունվել է ոչ միաձայն. դեմ են քվեարկել մի քանի նախարարներ, այդ թվում երկու ծայրահեղ աջ նախարարները՝ ազգային անվտանգության նախարար Իթամար Բեն-Գվիրը և ֆինանսների նախարար Բեցալել Սմոտրիչը: Կառավարության նիստին մասնակցել են ԱՄՆ նախագահի փեսա Ջարեդ Քուշները և Դոնալդ Թրամփի հատուկ ներկայացուցիչ Սթիվեն Ուիթքոֆը:

«Այս երկու տարիներին մենք պայքարում էինք մեր ռազմական նպատակներին հասնելու համար: Գլխավոր ռազմական նպատակներից մեկը պատանդների վերադարձն է, բոլոր պատանդների՝ կենդանի և մահացած: Եվ մենք մոտ ենք այդ նպատակին հասնելուն», - հայտարարել է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն:

Իսրայելն ազատ է արձակելու ցմահ ազատազրկման դատապարտված 250 պաղեստինցի բանտարկյալներին, ինչպես նաև երկու տարի առաջ «Համաս»-ի հարձակումից հետո բանտարկված 1700 Գազայի բնակիչներին: Բեն-Գվիրը պահանջել է չազատել որոշ պաղեստինցիների, ինչպես նաև, ըստ հրապարակման, վեճի է բռնվել Քուշների և Ուիթքոֆի հետ՝ հայտարարելով, որ ԱՄՆ-ում ազատ չեն արձակում ահաբեկիչներին:

Ձեռք բերված համաձայնության համաձայն՝ Իսրայելի կառավարության հավանությանը դրա արժանանալուց հետո բոլոր ռազմական գործողությունները պետք է դադարեցվեն, պետք է վերականգնվի մարդասիրական օգնության ներկրումը, իսրայեցի զինվորականները պետք է հեռանան համաձայնեցված դիրքեր, իսկ ԱՄՆ-ի և ԵՄ-ի կողմից ահաբեկչական ճանաչված «Համաս»-ը 72 ժամվա ընթացքում ազատ կարձակի իսրայելցի պատանդներին: Իսրայելի տվյալներով՝ ողջ են 48 պատանդներից 20-ը:

Պատանդների ազատ արձակմանը զուգընթաց՝ Իսրայելը հանձնելու է պաղեստինցի բանտարկյալներին:

Ավելի վաղ «Համաս»-ի ղեկավարը հայտարարել էր Իսրայելի հետ պատերազմի ավարտի մասին:


ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

«Համաս»-ի ղեկավարը հայտարարում է Իսրայելի հետ պատերազմի ավարտի մասին

«Համաս»-ն ու Իսրայելը համաձայնեցին ԱՄՆ-ի միջնորդությամբ հրադադարի ծրագրի առաջին փուլի շուրջ

Գազայում պահվող գերիները հավանաբար կազատվեն երկուշաբթի օրը. Թրամփ

Թրամփը հայտարարել է, որ կարող է մեկնել Մերձավոր Արևելք՝ Գազայի հարցով համաձայնության գալու համար

«Համաս»-ը պատանդների ցանկ է ներկայացրել փոխանակման համար

«Համաս»-ը գործարքի կնքման համար երաշխիքներ է պահանջում

Իսրայելի և «Համաս»-ի բանակցություններն ավարտվել են դրական նոտայով. ԶԼՄ-ներ


Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG