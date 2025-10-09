«Համաս»-ն ու Իսրայելը համաձայնեցին ԱՄՆ-ի միջնորդությամբ հրադադարի ծրագրի առաջին փուլի շուրջ

Իսրայելում և Պաղեստինում տոն է. «Համաս»-ն ու Իսրայելը համաձայնել են ԱՄՆ-ի միջնորդությամբ ձեռք բերված հրադադարի ծրագրի առաջին փուլի շուրջ: Դրա շրջանակում պետք է անմիջապես ազատ արձակվեն Գազայում պահվող բոլոր իսրայելցի պատանդները, Իսրայելն իր զորքը դուրս բերի նախապես համաձայնեցված դիրքեր և ազատ արձակի պաղեստինցի մոտ 2 հազար բանտարկյալների մի մասին:
Եգիպտոսի լրատվամիջոցների հաղորդմամբ՝ «Համաս»-ի և Իսրայելի բանագնացները Շարմ Էլ-Շեյխում արդեն ստորագրել են համաձայնագիրը, որն ակնկալվում է, որ ուժի մեջ կմտնի, երբ այսօր ավելի ուշ Իսրայելի կառավարությունը վավերացնի այն: Ազատ արձակվող իսրայելցի 48 պատանդից ողջ են համարվում 20-ը:
Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված «Համաս»-ը հայտարարել է, որ դեռ սպասում է պաղեստինցի բանտարկյալների վերջնական ցուցակի հաստատմանը։ Ակնկալվում է, որ Իսրայելն իր զորքերը դուրս կբերի ուրբաթ օրը, իսկ պատանդներն ազատ կարձակվեն կիրակի կամ երկուշաբթի:
Պատմական այս գործարքի մասին Սպիտակ տանը հայտարարել է ԱՄՆ նախագահը:
«Պետքարտուղարը հենց նոր ինձ երկտող փոխանցեց, որում ասվում է, որ մենք շատ մոտ ենք Մերձավոր Արևելքում համաձայնության գալուն», - ասել է Դոնալդ Թրամփը:
Դրանից մոտ 10 րոպե անց Թրամփը սոցցանցում հաստատել է, որ կողմերը համաձայնել են՝ նշելով, որ սա առաջին քայլն է դեպի ուժեղ, կայուն և տևական խաղաղություն։ Սպիտակ տան ղեկավարը նշել է՝ սա «մեծ օր է» արաբական և մուսուլմանական աշխարհի, Իսրայելի, տարածաշրջանի և ԱՄՆ-ի համար, ապա շնորհակալություն է հայտնել միջնորդներ Կատարին, Եգիպտոսին և Թուրքիային:
ԱՄՆ նախագահը նաև հեռախոսով զրուցել է իսրայելցի պատանդներից մի քանիսի ընտանիքների հետ:
Չնայած ձեռք բերված համաձայնությանը՝ Գազայում դեռ պայթյուններ են լսվում: Իսրայելի բանակը, այդուհանդերձ, հայտարարել է, որ սկսում է «տեղակայման գծերը ճշգրտելու» նախապատրաստական աշխատանքները:
Իսկ պաղեստինցիերն ու իսրայելցիները տոնում են երկար սպասված գործարքը և անհամբեր սպասում հարազատների վերադարձին:
«Սա պատմական պահ է, որին երկար են սպասել պաղեստինցիները՝ պաղեստինցի ժողովրդի դեմ երկու տարի տևած սպանություններից և ցեղասպանությունից հետո», - ասել է պաղեստինցի Խալեդ Սաաթը:
«Փառք Աստծուն այս հրադադարի, արյունահեղության և սպանությունների դադարեցման համար։ Ես միակը չեմ, ով ուրախ է, ամբողջ Գազայի հատվածը, ողջ արաբ ժողովուրդը, ամբողջ աշխարհն է ուրախ հրադադարի և արյունահեղության դադարեցման համար», -ասել է մեկ այլ պաղեստինցի՝
Աբդուլ Մաջիդ Աբդ Ռաբբոն:
Թել Ավիվում մարդիկ հավաքվել են «Պատանդների հրապարակում» և տոնել իրադարձությունը: Սակայն շատերը, հատկապես նախկին պատանդները, զգուշավոր են, ասում են՝ մինչև մյուսները չհասնեն տուն, դեռ վաղ է ուրախանալ:
«Քանի դեռ չի եկել այն պահը, երբ դու գրկում ես մայրիկիդ, հայրիկիդ, մոտենում զինվորներին, որոնք քեզ դիմավորում են հպարտությամբ և ուրախությամբ, համաձայնությունը դեռ չի կայացել», - նշել է իսրայելցի նախկին պատանդ
Օմեր Շեմ-Տովը:
«Իսկապես, մեծ ուրախություն է … բայց մենք պետք է իրատես լինենք, մինչև նրանք կնստեն Կարմիր Խաչի մեքենան և իսկապես կհանդիպեն Իսրայելի Պաշտպանության բանակի զինվորներին։ Մինչ այդ պահը մենք պետք է աղոթենք», - ասել է Էլիա Կոհենը՝ մեկ այլ նախկին պատանդ:
Պաղեստինի ինքնավարության նախագահ Մահմուդ Աբբասը և աշխարհի մի շարք առաջնորդներ ողջունել են համաձայնությունը։
ԱՄՆ նախագահի 20-կետանոց ծրագրով Գազայում նաև միջազգային կառավարմամբ Խաղաղության խորհուրդ պետք է ձևավորվի, «Համաս»-ը պետք է զինաթափվի, և պետք է բացառվի այս շարժման մասնակցությունը Գազայի հետագա կառավարմանը։
2023-ի հոկտեմբերին բռնկված պատերազմի հետևանքով ավելի քան 67 հազար պաղեստինցի է սպանվել, վիրավորվել է ավելի քան 169 հազարը: Իսրայելական կողմն ունեցել է մոտ 1200 զոհ: