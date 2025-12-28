91 տարեկանում մահացել է ֆրանսիացի դերասանուհի Բրիժիտ Բարդոն, այդ մասին հայտնել է Բրիժիտ Բարդո հիմնադրամը։
Բրիժիտ Բարդոն ծնվել է Փարիզում 1934 թվականին։ Նա սկսել է դերասանական կարիերան 1952 թվականին և միջազգային ճանաչում է ձեռք բերել իր առաջին ամուսնու՝ Ռոժե Վադիմի «Եվ Աստված ստեղծեց կնոջը» (1956) ֆիլմում գլխավոր դերակատարմամբ։
Քսանամյա կինոկարիերայի ընթացքում Բարդոն նկարահանվել է 48 ֆիլմում, այդ թվում՝ Անրի-Ժորժ Կլուզոյի «Ճշմարտությունը» (1960), Ժան-Լյուկ Գոդարի «Արհամարհանքը» (1963), Լուի Մալի «Կեցցե՛ Մարիան» (1965) և այլ ֆիլմերում։ Բարդոն աշխատել է Ալեն Դելոնի և Մարչելլո Մաստրոյանիի հետ և հանդես է եկել ֆրանսիական կինոյի առաջատար ռեժիսորների ֆիլմերում։