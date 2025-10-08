«Համաս»-ը պատանդների ցանկ է ներկայացրել փոխանակման համար

ԱՄՆ-ի և ԵՄ-ի կողմից ահաբեկչական ճանաչված «Համաս»-ը ներկայացրել է իսրայելացի գերիների և պաղեստինյան բանտարկյալների ցուցակը, որոնք ազատ կարձակվեն փոխանակման գործարքի շրջանակում։ Խումբը հայտնել է, որ դրական ակնկալիք ունի Եգիպտոսում ընթացող բանակցություններից՝ նվիրված ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախաձեռնությանը Գազայի պատերազմը դադարեցնելու վերաբերյալ:
Բանակցություններին, ինչպես հաղորդում են Reuters-ի աղբյուրները, մասնակցում են բարձրաստիճան քաղաքական և հետախուզական պաշտոնյաներ:
ԱՄՆ նախագահի 20 կետանոց ծրագրով «Համաս»-ի կողմից բոլոր պատանդների ազատումից 72 ժամ անց Իսրայելը պետք է դադարեցնի ռազմական գործողությունները, ազատի պաղեստինցի հարյուրավոր բանտարկյալներին, աստիճանաբար դուրս բերի իր զորքը Գազայից: Այն նաև նախատեսում է «Համաս»-ի զինաթափում, Գազայում միջազգային կառավարմամբ Խաղաղության խորհրդի ձևավորում և բացառում է «Համաս»-ի մասնակցությունը Գազայի հետագա կառավարմանը։