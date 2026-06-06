Լիբանանի հարավում Իսրայելի հարվածից զինվորներ են զոհվել

Լիբանանի բանակը հայտարարում է, որ Իսրայելի կողմից հարավում գտնվող Խարդալի-Նաբատիե ճանապարհին ռազմական մեքենային ուղղված հարվածի հետևանքով զոհվել են մի քանի լիբանանցի զինվորներ, այդ թվում՝ մեկ սպա:
Վաշինգտոնում ԱՄՆ միջնորդությամբ բանակցություններից հետո Իսրայելն ու Լիբանանը համաձայնել էին հրադադարի մեխանիզմների շուրջ։
Համատեղ հայտարարությունում նշվում է, որ հրադադարի իրականացման համար Իրանի աջակցությունը վայելող «Հեզբոլա» զինված խմբավորումը պետք է դադարեցնի հարձակումները և դուրս գա Լիբանանի Լիտանի գետից հարավ գտնվող տարածքներից։
Իսրայելի պաշտպանության նախարարը, մինչդեռ, համաձայնագիրը «մեծ նվաճում» էր անվանել, սակայն ռազմական գործողությունները Լիբանանի հարավում կշարունակվեն, ասել էր Իսրայել Կացը։
«Հեզբոլա»-ի ղեկավարը, մինչդեռ, հայտարարել է, որ սա «անամոթ» գործարք է: Նայիմ Քասեմը պնդել է՝ հրադադարը պետք է վերաբերի նաև Լիբանանի հարավին: