Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Լիբանանի հարավում Իսրայելի հարվածից զինվորներ են զոհվել

Լիբանանի բանակը հայտարարում է, որ Իսրայելի կողմից հարավում գտնվող Խարդալի-Նաբատիե ճանապարհին ռազմական մեքենային ուղղված հարվածի հետևանքով զոհվել են մի քանի լիբանանցի զինվորներ, այդ թվում՝ մեկ սպա:

Վաշինգտոնում ԱՄՆ միջնորդությամբ բանակցություններից հետո Իսրայելն ու Լիբանանը համաձայնել էին հրադադարի մեխանիզմների շուրջ։

Համատեղ հայտարարությունում նշվում է, որ հրադադարի իրականացման համար Իրանի աջակցությունը վայելող «Հեզբոլա» զինված խմբավորումը պետք է դադարեցնի հարձակումները և դուրս գա Լիբանանի Լիտանի գետից հարավ գտնվող տարածքներից։

Իսրայելի պաշտպանության նախարարը, մինչդեռ, համաձայնագիրը «մեծ նվաճում» էր անվանել, սակայն ռազմական գործողությունները Լիբանանի հարավում կշարունակվեն, ասել էր Իսրայել Կացը։

«Հեզբոլա»-ի ղեկավարը, մինչդեռ, հայտարարել է, որ սա «անամոթ» գործարք է: Նայիմ Քասեմը պնդել է՝ հրադադարը պետք է վերաբերի նաև Լիբանանի հարավին:

XS
SM
MD
LG