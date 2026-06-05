Իսրայելի բանակը հայտարարել է, որ Լիբանանում «Հեզբոլա»-ի հրամանատարի է սպանել

Իսրայելական բանակը հայտարարել է, որ անցյալ շաբաթ հարվածի ժամանակ սպանել է «Հեզբոլա»-ի ինժեներական ստորաբաժանման հրամանատար Աբդ Հարբին։ Լիբանանյան խմբավորումը չի հաստատել սպանության փաստը։
Բանակը X-ում պնդել է, որ Հարբը ներգրավված է եղել հարավային Լիբանանում գործող իսրայելական ուժերի դեմ կիրառվող պայթուցիկներ հավաքելու և դրանք գործի դնելու գործողություններում։
Իսրայելի բանակը նրան նկարագրում է որպես «Հեզբոլա»-ի ավագ հրամանատար, որը Լիբանանի 2006 թվականի պատերազմից ի վեր մասնակցել է իսրայելական ուժերի վրա հարձակումներին։
Բանակը նաև հայտարարել է, որ իսրայելական ռազմաօդային ուժերը գիշերը հարվածել և ոչնչացրել են հրթիռային կայանք՝ պնդելով, որ «Հեզբոլա»-ի զինյալներն այն օգտագործել են Լիբանանի հարավում գտնվող իսրայելական ուժերի վրա հրթիռներ արձակելու համար։