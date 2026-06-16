Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Իրավունք

Իրավապահները կապարակնքել են «Արարատ» թենիսի ակումբի դռները. ինչո՞ւ

Այսօր առավոտյան իրավապահներն առանց բացատրության դուրս են հրավիրել «Արարատ» թենիսի ակումբի աշխատակիցներին ու կապարակնքել դռները:

Ակումբի համահիմնադիր Էդուարդ Սանամյանը Ծաղկաձորում էր՝ գնացել էր մասնակցելու 18 տարվա ընդմիջումից հետո Հայաստանում մեկնարկած հեղինակավոր միջազգային մրցաշարի: Տեղ չհասած՝ ստիպված վերադարձել էր: «Ազատությանն» ասաց՝ ակումբը միանգամից մի քանի քրեական գործերով է անցնում, կապարակնքումն էլ, ըստ նրա, մի գործի շրջանակում է արվում, որով իրենք քաղաքապետարանին դատի են տվել: Սանամյանի պնդմամբ՝ քաղաքապետարանը խախտել է վարձակալության պայմանները և պայմանագրով չնախատեսված հիմքերով պահանջում է տարածքի համար ավելի բարձր վճար։ Տարակուսած էր՝ դատարանի վճիռ չկա, ի՞նչ հիմքով են կապարակնքել:

«Համ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձումով է անցնում էս գույքը, իմ տեղեկություններով՝ գերակա հանրային շահ չկարողացան ճանաչել՝ էդ պատճառով, այսինքն՝ էս գույքը արդեն կալանքի տակ է: Բացի դրանից՝ նաև դատական վեճ կա վարձակալության վճարի մասով, այսինքն՝ մենք գտնում ենք, որ ապօրինի կերպով, անհիմն կերպով մեր վարձակալության վճարը փորձում են թանկացնեն», - «Ազատության» հետ զրույցում նշեց Սանամյանը:

Քաղաքապետարանից «Ազատությանը» փոխանցեցին՝ թեման իրենց չի առնչվում, Քննչական կոմիտեի տիրույթում է, այս կառույցից էլ ողջ օրվա ընթացքում մեկ նախադասություն փոխանցեցին՝ «քրեական վարույթի շրջանակներում կատարվում են քննչական գործողություններ»: Հենց իրավապահների գործողության պահին ակումբում մարզվելու էին եկել Ռուսաստանից Հայաստան ժամանած երիտասարդ թենիսիստներ:

Նրանցից Ալիսա Ֆադեևան ասաց. - «Փակում են, փակում են չգիտես ինչու, բայց մենք շատ ենք ուզում մարզվել, մենք ուղղակի այստեղ Եվրոպայի թենիսի մրցաշարի ենք պատրաստվում: Մենք չգիտենք ինչ կլինի, մենք այսօր չենք խաղում, ուղղակի մարզվելու ենք եկել, բայց կորտեր չկան, այսօր կմնանք առանց պարապմունքի»:

Ակումբի ղեկավարության խոսքով՝ նախկինում տարեկան 8-9 մլն դրամ վարձավճարի փոխարեն քաղաքապետարանն այժմ տարեկան մոտ 25 մլն դրամ է պահանջում: Դրան գումարած՝ շեշտակի աճել է գույքահարկը, աղբահանության և այլ վճարները:

«Մեր գործունեության սաբոտաժ՝ իմ գնահատականը դա է: Կարող է մի քիչ հուզականություն կա խոսքերիս մեջ, բայց ի՞նչ անենք, երկու տարի է՝ մենք մեր բուն գործունեությունը թողած... Ախր երեք օր առաջ ենք վերջին միջազգային մրցաշարը ավարտել՝ 50-ից ավելի մասնակից, 15-ից ավելի երկրների ներկայացուցիչներ», - ասաց Սանամյանը՝ շարունակելով. - «Մենք պատրաստ ենք, ամեն դեպքում, չենք զլանում, քննչական գործողություններ՝ քննչական գործողություններ, իրավապահ համակարգի ներկայացուցիչների հետ կփորձենք աշխատել՝ հասկանալու համար՝ ինչ է կատարվում»:

Երևանի քաղաքապետարանը դեռ 2023 թվականին էր որոշել վերակառուցել Օղակաձև զբոսայգու 4-րդ հատվածը, քանդել այնտեղ գտնվող «Արարատ» թենիսի ակումբի կորտերը և տարածքը ճանաչել հանրային գերակա շահ։ Փոխարենը նախատեսվում է նոր կորտեր կառուցել «Հաղթանակ» զբոսայգում՝ «Մայր Հայաստան» հուշահամալիրի հարակից տարածքում։ Ակումբը որոշումը վիճարկում է դատարանում, գործը գտնվում է քննության փուլում։

Ակումբի համահիմնադրի կարծիքով՝ գերակա շահ ճանաչելու շուրջ ձևավորված աղմուկը վերջին շրջանում հանդարտվել է, որովհետև տարածքը այլ քրեական գործով է վեճի առարկա դարձել:

Էդուարդ Սանամյանի հայրը՝ Սամվել Սանամյանը, նախկին իշխանությունների օրոք բարձր պաշտոններ է զբաղեցրել Պետեկամուտների կոմիտեում, Պաշտպանության նախարարությունում և Ազգային անվտանգության ծառայությունում, եղել է նաև վարչապետ Կարեն Կարապետյանի խորհրդականը: 2024-ից Սանամյանն ու նրա ընտանիքի անդամներն անցնում են ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործով։ Կալանք է դրվել նաև Օղակաձև այգում գտնվող «Արարատ» թենիսի ակումբի վրա:

«Երևանի սրտում գտնվող այս տարածքը խեղդվում է քրեական գործերի մեջ: Ես ի՞նչ մոտիվներ տեսնեմ», - հարցնում է Էդուարդ Սանամյանն ու պատմում. - «Ինձ կողքից մեկը գալիս ասում է՝ «անունը փոխի ակումբի՝ «Արարատ»-ը փոխի, եսիմ ինչ սարքի, էդ հարցը կընկնի տեղը», մեկ ուրիշը գալիս ասում է՝ քաղաքականապես ինչ-որ միտում կա դրա տակ: Գիտե՞ք, էնքան շատ ասողներ կան, դրա համար 24 թվականից հետո ամեն մեկը փորձում էր քաշեր իր դաշտ: Ասել եմ՝ «ժողովուրդ ջան, հեռու մնացեք, էլի, թողեք ես նորմալ աշխատեմ»:

«Բայց դե, լավ, ես միտում տեսնե՞մ, թե՞ չէ՝ որպես քաղաքացի: Եթե վարձակալության վճարի հետ կապված նման ռեպրեսիվ մեթոդ է կիրառվում, տնտեսվարողին չեն թողնում աշխատի, որպեսզի կարողանա իր հարկեր-տուրքերը վճարի բնականոն կերպով, նախապես մի հատ էդ ապօրինիով է անցնում էդ ամեն ինչը: Ես Երևանում ամեն օր շրջում եմ, նորություններին հետևում եմ, ինչ-որ ուրիշ տենց դեպք չեմ տեսել, գիտե՞ք», - ընդգծեց «Արարատ» թենիսի ակումբի համահիմնադիրը:

Կարեն Դոլուխանյանը, որը այստեղ մարզվում է մանկուց, առավոտյան լսել է դռների կապարակնքման լուրն ու արագ տեղ հասել: Նրա խոսքով՝ թենիսի սիրահարներն ու մասնագետները դեռ չեն համակերպվել քաղաքապետարանի որոշման հետ, հիմա էլ նոր խնդիր է ծագել. - «Ոչ միայն փոքր կենտրոնն է զրկվում, ամբողջ Երևանի մեծ կենտրոնը երբևիցե չի ունենալու թենիսի կորտեր»:

«Ինձ թվում է՝ դա նաև մշակութային հարց է, այս թենիսի կորտերը մեր հպարտությունն է: Վերջերս մի ամիս մրցումներ էր միջազգային, այդ մարդիկ ուղղակի ասում էին՝ «էս դրախտը դուք ունեք ձեր քաղաքի սրտում», - հավելեց Դոլուխանյանը:

Քրեական մի քանի գործերի կիզակետում հայտնված «Արարատ» թենիսի ակումբի համահիմնադրի խոսքով՝ քաղաքային իշխանության հաշվարկներն անտրամաբանական են, քանի որ ակումբի և ռեստորան-սրճարանների գործունեությունը նույն հարթության վրա է դիտարկվում։

Իսկ թե երբ կբացվեն ակումբի դռները, Սանամյանը չգիտի:



Հոդվածը կարող եք գտնել հետևյալ բաժիններում

Առնչվող թեմաներով

XS
SM
MD
LG