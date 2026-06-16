Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Քննիչները կապարակնքել են «Արարատ» թենիսի ակումբի դռները

Լրացված

Քննիչները այսօր առավոտյան կապարակնքեցին «Արարատ» թենիսի ակումբի և կորտերի դռները:

Ոստիկանության աշխատակիցն «Ազատության» հետ զրույցում ասաց՝ դեպքի վայրի զննության է կատարվում, այլ մանրամասներ չհաղորդեց:

Քննչական կոմիտեից փոխանցեցին՝ քրեական վարույթի շրջանակներում կատարվում են քննչական գործողություններ: Կոմիտեից այդպես էլ չմանրամասնեցին, թե քրեական ինչ գործի մասին է խոսքը:

Թենիսի աջակցության հայկական հիմնադրամի նախագահ Յուրի Մկրտչյանը պատմեց. «Ժամը 10-ն անց էր, մտան երկու հոգի, ներկայացան՝ Քննչական վարչություն, հետներն էլ մի 5-6 ոստիկան, ասացին, իրենք ունեն որոշում, պետք է կորտերի ամբողջ տարածքը պլոմբեն, տվեցին ժամանակ, որ դուրս գանք տարածքից»:

«Արարատ» թենիսի ակումբի ղեկավար Էդուարդ Սանամյանն «Ազատության» հետ զրույցում հայտնեց, որ տեղյակ չէ, թե ինչ գործի շրջանակներում են իրավապահները կապարակնքել ակումբի դռները:

«Այս պահին տեղեկացրեցին, որ տեղում իրականացվող գործողությունները ավարտվում են, գործողությունները կշարունակվեն արդեն բաժնում», - ասաց Սանամյանը:

«Ազատության» հարցին՝ «Ձեզ հարցաքննությա՞ն են հրավիրում», նա պատասխանեց. «Հավանաբար»:

Իսկ թե ի՞նչ գործընթացի մասին է խոսքը «Արարատ» թենիսի ակումբի ղեկավարը նշեց. «Համ ապօրինի գույքի բռնագանձումով է անցնում այս գույքը, իմ տեղեկություններով գերակա հանրային շահ չկարողացան ճանաչել այդ պատճառով: Այսինքն, այս գույքն արդեն կալանքի տակ է: Բացի դրանից, նաև դատական վեճ կա վարձակալության գումարի մասով, մենք գտնում ենք, որ ապօրինի կերպով մեր վարձակալության վճարը փորձում են թանկացնել»:

2024 թվականին Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը հայտարարել էր Օղակաձև այգու կորտերը քանդելու ու թենիսի ակումբը տեղափոխելու մասին։ Կապ ունի՞ այսօրվա տեղի ունեցածը այս հայտարարության հետ, դեռևս պարզ չէ:


XS
SM
MD
LG