Իրանը վերանայում է ԱՄՆ-ի առաջարկը՝ պատերազմը դադարեցնելու վերաբերյալ, սակայն մտադիր չէ բանակցություններ վարել Մերձավոր Արևելքի ընդլայնվող հակամարտությունը մեղմելու համար, հայտարարել է երկրի արտաքին գործերի նախարար Աբբասը Արաղչին։
Նախօրեին Wall Street Journal-ն ու AP-ն գրել էին, որ ԱՄՆ-ն Պակիստանի միջոցով 15 կետանոց առաջարկներ է փոխանցել Իրանին: Իրանական պետական Press TV-ին հայտնել էր, թե Թեհրանը մերժել է պատերազմը դադարեցնելու վերաբերյալ ամերիկյան առաջարկները և պնդել է, որ պատերազմը կդադարեցվի միայն Թեհրանի պայմաններով և ժամանակացույցով:
«Միջնորդների միջոցով հաղորդագրությունների փոխանակումը չի նշանակում բանակցություններ ԱՄՆ-ի հետ: Նրանք իրենց հաղորդագրություններում առաջ են քաշել գաղափարներ, որոնք փոխանցվել են բարձրագույն իշխանություններին, և անհրաժեշտության դեպքում նրանք կհայտարարեն իրենց դիրքորոշումը», - ասել է Արաղչին։
Բացի այդ, Իրանը միջնորդներին ասել է, որ Լիբանանը պետք է ներառվի ԱՄՆ-ի և Իսրայելի հետ կնքվող ցանկացած հրադադարի համաձայնագրում, Reuters-ին հայտնել են Իրանի դիրքորոշմանը ծանոթ վեց տարածաշրջանային աղբյուրներ։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Թեհրանը մասնակցում է խաղաղության բանակցություններին՝ չնայած պաշտոնական հերքումներին: Նա նշել է` իրանցի բանակցողները վախենում են, որ իրենց «սեփական ժողովուրդը» կարող է սպանել։