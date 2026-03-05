Մատչելիության հղումներ

Իրանը պնդում է, թե չի հարվածել Ադրբեջանին

Իրանի ԱԳ փոխնախարար Քազեմ Ղարիբաբադի, արխիվ
Իրանի ԱԳ փոխնախարար Քազեմ Ղարիբաբադի, արխիվ

«Իրանի զինված ուժերը հերքում են, թե Նախիջևանին հասցված հարվածների հետևում Թեհրանն է եղել», - հաղորդում է Reuters գործակալությունը՝ Իրանի պետական լրատվամիջոցներին վկայակոչելով։

Նախիջևանի օդանավակայանին հասցված հարվածին Իրանի առնչությունը կասկածի տակ է դրել նաև իսլամական հանրապետության արտաքին գործերի փոխնախարար Քազեմ Ղարիբաբադին։ «Մենք չենք թիրախավորում մեր հարևան պետությունները։ Նախիջևանին հարվածի մասին ես առաջին անգամ ձեզանից եմ լսում և պետք է հետաքննեմ, թե որն է այս տեղեկատվություն աղբյուրը», - ադրբեջանական հեռուստաալիքներից մեկի եթերում հայտարարել է Իրանի փոխարտգործնախարարը։

Իրանցի պաշտոնյան, սակայն, նշել է, որ հարևան երկրների տարածքը թիրախավորվում է միայն այն դեպքում, երբ «թշնամական պետությունների՝ այդ տարածքներում գտնվող ռազմաբազաները ակտիվ են և օգտագործվում են Իրանի անմեղ բնակիչների դեմ հարվածների նպատակով»։

