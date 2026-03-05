Մատչելիության հղումներ

«Իրանական հարվածն անպատասխան չի մնա». Ադրբեջանի ՊՆ

Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը դատապարտել է Նախիջևանի տարածքին հասցված հարվածները՝ հայտարարելով, որ դրանք անպատասխան չեն մնա։

«Ադրբեջանի ՊՆ-ն անհրաժեշտ պատասխան միջոցներ է նախապատրաստում մեր երկրի տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության պաշտպանության, ինչպես նաև քաղաքացիական բնակչության և քաղաքացիական ենթակառույցների անվտանգության ապահովման նպատակով»,- հայտարարել է գերատեսչությունը՝ պնդելով, որ «այս հարվածները անպատասխան չեն մնա»։

Իրանն այսօր հարվածել է Նախիջևանին, այդ թվում՝ օդանավակայանին: Բաքուն հայտնել է երկու տուժածի մասին:


