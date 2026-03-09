Մատչելիության հղումներ

Իրանը մեղադրել է եվրոպական երկրներին՝ ԱՄՆ-ին և Իսրայելին հարձակման պայմաններ ստեղծելու համար

Իրանը մեղադրել է եվրոպական երկրներին ԱՄՆ-ի և Իսրայելի համար պայմաններ ստեղծելու համար, որոնք հանգեցրել են Իսլամական Հանրապետության վրա հարձակմանը։

«Եվրոպական երկրները, ցավոք, օգնել են ստեղծել այդ պայմանները։ Իրավունքի գերակայության վրա պնդումներ անելու, Միացյալ Նահանգների ճնշումներին ու գերազանցումներին դիմակայելու փոխարեն նրանք ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդում համաձայնեցին նրանց հետ՝ պատժամիջոցների վերականգնման հարցի քննարկման ժամանակ», - լրագրողների հետ ճեպազրույցի ժամանակ ասել է Իրանի ԱԳՆ խոսնակ Էսմայիլ Բաղային։

Այս ամենը միասին, ըստ նրա, «խրախուսեց ամերիկյան և սիոնիստական կողմերին շարունակել իրենց հանցագործությունները»:

