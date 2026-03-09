Թեհրանը սպառնում է առգրավել հարձակումներին աջակցող սփյուռքի իրանցիների ունեցվածքը

Արտասահմանում բնակվող իրանցիները կարող են կորցնել իրենց ունեցվածքը և բախվել այլ իրավական պատժամիջոցների, եթե աջակցություն հայտնեն Միացյալ Նահանգներին և Իսրայելին, հայտարարել է երկրի գլխավոր դատախազի գրասենյակը:
Նշվում է, որ նրանց ամբողջ ունեցվածքը կարող է բռնագրավվել՝ ըստ օրենքի:
Թեհրանում քաղաքական փոփոխություններին կողմնակից իրանական սփյուռքի որոշ անդամներ դուրս են եկել եվրոպական և ամերիկյան քաղաքների փողոցներ՝ նշելու գերագույն առաջնորդ այաթոլլահ Ալի Խամենեիի մահը Իրանի դեմ ԱՄՆ-Իսրայել պատերազմում։ Մոջթաբա Խամենեիին՝ նրա որդին, նշանակել է իրավահաջորդ։
Իրանի կառավարության տվյալներով՝ արտասահմանում ապրում է մինչև 5 միլիոն իրանցի, որոնց մեծ մասը գտնվում է Միացյալ Նահանգներում և արևմտյան Եվրոպայում։ Իրանական լրատվամիջոցների գնահատականներով՝ այդ թիվը մոտ 10 միլիոն է։