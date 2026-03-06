Մատչելիության հղումներ

Գուտերեշը կոչ է անում ներդրումներ կատարել խաղաղության, ոչ հակամարտությունների մեջ

ՄԱԿ-ի խոսնակ Ստեֆան Դյուժարիկը փոխանցել է գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի կոչը, որով վերջինս կոչ է արել ներդրումներ կատարել խաղաղության, այլ ոչ թե հակամարտությունների մեջ։

Նյու Յորքում արված Գուտերեշի հայտարարությունը ներկայացնելիս ՄԱԿ-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը նախազգուշացրել է, որ վերջին տասնամյակներում միջուկային զենք օգտագործելու ռիսկն ամենաբարձր մակարդակի վրա է հասել։ Ընդգծել է, որ լարվածության աճը հրահրում է ռազմական ծախսերի աստղաբաշխական մակարդակի բարձրացում։

Դյուժարիկը նաև նշել է, որ Մերձավոր Արևելքում ընթացող ընթացիկ հակամարտության ավարտից հետո անհրաժեշտ կլինի ավելի ռեսուրսներ և ջանքեր ուղղել մարդասիրական կարիքները բավարարելու համար։

