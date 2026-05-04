Իրանը Հորմուզի նեղուցում հրթիռակոծել է ամերիկյան ռազմանավ

Իրանական զինուժը Հորմուզի նեղուցում հրթիռակոծել է ամերիկյան ռազմանավ, որն անտեսել է նեղուցին չմոտենալու զգուշացումները, հայտնում է իրանական Fars-ը: Ըստ գործակալության՝ միջադեպը տեղի է ունեցել իրանական Ջասկ կղզու մոտ. ամերիկյան ռազմանավին երկու հրթիռ է դիպել: Ամերիկյան կողմը դեռ չի հաստատել լուրը։
Մինչ այդ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել էր, որ այսօրվանից ամերիկյան ռազմածովային ուժերը կսկսեն «չեզոք» երկրներին պատկանող նավերին օգնել, որպեսզի ապահով անցնեն Հորմուզի նեղուցով։
Դոնալդ Թրամփը նշել էր, որ սա մարդասիրական քայլ է, որն արվում է նեղուցում արգելափակված նավեր ունեցող երկրների խնդրանքով։ Նա, սակայն, չէր մանրամասնել, թե ինչպես է դա արվելու։
«Հանուն Իրանի, Մերձավոր Արևելքի և ԱՄՆ-ի բարօրության՝ մենք այս երկրներին ասել ենք, որ նրանց նավերն անվտանգ դուրս կբերենք սահմանափակումներով գործող այս ջրային ուղիներից», նշել է Թրամփը։
Նա նշել էր, որ ուժով կարձագանքեն ցանկացած միջամտության այս գործընթացին, որը կոչել է «Ազատության նախագիծ»։
Axios-ի թղթակիցը, հղում անելով ԱՄՆ երկու պաշտոնյայի, հայտնել էր, որ ԱՄՆ ռազմանավերը չեն ուղեկցի առևտրային նավերին, այլ պարզապես կլինեն մոտակայքում՝ հնարավոր հարձակումները կանխելու համար։
Իրանական զինուժն էլ զգուշացրել էր՝ Հորմուզի նեղուցով անվտանգ անցումը պետք է համակարգվի իր հետ։ Իրանը նաև ԱՄՆ-ին սպառնացել էր հարձակմամբ, եթե փորձեն որևէ գործողություն անել նեղուցում։
«Մենք զգուշացնում ենք, որ ցանկացած օտարերկրյա զինուժ, մասնավորապես՝ ամերիկյան ագրեսիվ բանակը, հարձակման կենթարկվի, եթե փորձի մոտենալ և մտնել Հորմուզի նեղուց», ասվում էր հայտարարության մեջ։
Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսն էլ Հորմուզի նեղուցի նոր քարտեզ էր հրապարակել, որում նշված է, թե որ հատվածներն են իրենց վերահսկողության տակ։ Ցանկացած նավ, որը կխախտի նեղուցում Իրանի հաստատած կարգը, կկանգնեցվի ուժով, հայտարարել էր կորպուսի խոսնակը։
Ֆրանսիան չի մասնակցի Հորմուզում ԱՄՆ նախաձեռնությանը, Երևանում ընթացող Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովից առաջ հայտարարել է Էմանյուել Մակրոնը։
«Մենք ամենից շատ ցանկանում ենք, որ Իրանն ու ԱՄՆ-ն համատեղ վերաբացեն նեղուցը։ Սա միակ լուծումն է, որը թույլ կտա Հորմուզի նեղուցը վերաբացել մշտապես, ապահովել ազատ նավարկությունը և դա անել առանց սահմանափակումների կամ վճարների», ասել է Ֆրանսիայի նախագահը։
ԱՄՆ նախագահն ասել էր, որ պատերազմն ավարտելու ուղղությամբ Իրանի հետ «դրական քննարկումներ» են ընթանում։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակն էլ հայտարարել է, որ Իրանն ստացել է պատերազմը դադարեցնելու վերաբերյալ՝ ԱՄՆ նոր առաջարկը և հիմա քննարկում է այն։
Էսմայիլ Բաղային դժգոհել է, որ ԱՄՆ-ն շարունակում է անիրատեսական պահանջներ դնել. «Հետևաբար, մենք դեռ գործ ունենք մի կողմի հետ, որը և՛ անընդհատ փոխում է իր դիրքորոշումները, և՛ բարձրացնում է հարցեր, որոնք գործնականում կարող են խաթարել ցանկացած դիվանագիտական գործընթաց»։
Այս ֆոնին Պակիստանը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն ապրիլի 20-ին Օմանի ծոցում գրաված իրանական Touska բեռնատար նավի անձնակազմի 22 անդամներին ուղարկել է Պակիստան, որպեսզի փոխանցվեն Իրանին։ Իսկ նավը կվերադարձվի Պակիստանի տարածքային ջրեր՝ անհրաժեշտ վերանորոգումից հետո իր սեփականատերերին վերադարձնելու համար։ Ըստ Պակիստանի արտգործնախարարության՝ ԱՄՆ-ի այս քայլը «վստահության ամրապնդման միջոց» է։
Այս ընթացքում Իսրայելի բանակը Լիբանանում նոր ավիահարվածներ է հասցրել Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված «Հեզբոլլահ»-ի ենթակառուցվածքներին։