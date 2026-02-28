Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Իրանը հաղորդում է 201 զոհի, 747 վիրավորի, Իսրայելը՝ 89 տուժածի մասին

Իրանի վրա այսօրվա հարձակումների հետևանքով մինչ այս պահը զոհվել է 201 մարդ, ըստ իրանական լրատվամիջոցների՝ հայտնել է Կարմիր մահիկի խոսնակը:

Մոջթաբա Խալեդին նաև տեղեկացրել է, որ վիրավորվել է 747 մարդ՝ հավելելով, որ հարվածի տակ են հայտնվել Իրանի 31 նահանգներից 24-ը։

Իսրայելում Իրանի հասցրած հարվածներից բուժօգնություն են ցուցաբերել 89 մարդու, հաղորդել է Իսրայելի ազգային արտակարգ իրավիճակների ծառայությունը, մանրամասնելով՝ նրանք թեթև վիրավորում էին ստացել:

«Մեր թիմերը գտնվում են բարձր պատրաստվածության» վիճակում, ասվում է ծառայության մամուլի հաղորդագրության մեջ։

Միացյալ Նահանգներն ու Իսրայելը հարվածներ են հասցրել Իրանին՝ թիրախավորելով այդ թվում՝ նրա ղեկավարությանը:

Ըստ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի՝ սա վերջ կդնի ԱՄՆ անվտանգության սպառնալիքին և իրանցիներին հնարավորություն կտա տապալել իրենց կառավարիչներին:

Իրանի զինված ուժերը պատասխան հարվածներ են հասցրել՝ բալիստիկ հրթիռներով և անօդաչու թռչող սարքերով թիրախավորելով Իսրայելը և ամերիկյան ռազմակայաններն ամբողջ տարածաշրջանում:

XS
SM
MD
LG