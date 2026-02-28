«Էպիկական զայրույթ». ի՞նչ է հայտնի ԱՄՆ-Իսրայել-Իրան առճակատումից այս պահին

Միացյալ Նահանգներն ու Իսրայելն այսօր առավոտյան հարձակում են սկսել Իրանի դեմ, ինչից հետո հաղորդվեց, որ Իրանն էլ պատասխան հարվածներ է հասցնում Իսրայելին ու տարածաշրջանում ամերիկյան բազաներին:
Ամերիկա-իսրայելական գործողությունը իրականացվում է Ժնևում Օմանի միջնորդությամբ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ տեղի ունեցած բանակցություններից երկու օր անց, որոնք, ըստ միջնորդ կողմի, դրական ու կառուցողական մթնոլորտում էին անցել:
Համատեղ «Էպիկական զայրույթ» անունով գործողության ընթացքում, ըստ իրանական Fars լրատվականի, հարձակման են ենթարկվել Սպահան, Ղոմ, Քարաջ և Քերմանշահ քաղաքներն ու մայրաքաղաք Թեհրանը։ Հարվածներ են հասցվել նաև Իրանի արևմտյան հատվածներին:
Իսրայելի զինվորական աղբյուրն ասել է, որ թիրախավորել են նրանց, ովքեր Իսրայելը ոչնչացնելու ծրագրի «մաս են կազմում»: Մասնավորապես, թիրախում են եղել Իրանի գերագույն առաջնորդն ու նախագահը, առայժմ պարզ չէ՝ արդյոք նրանք տուժել են: Reuters-ի աղբյուրը ավելի վաղ հայտնել էր, որ Այաթոլլա Խամենեին Թեհրանում չէ և տեղափոխվել է անվտանգ վայր։
Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսին մոտ աղբյուրն ասել է, որ սպանվել են կորպուսի մի քանի բարձրաստիճան հրամանատարներ և պաշտոնյաներ: Ըստ իրանական լրատվամիջոցների՝ արտգործնախարարը չի տուժել: Իսկ Reuters-ը նշում է, որ չի կարողացել անկախ կերպով հաստատել այս տեղեկությունները:
Իսրայելի պաշտպանության ուժերը հայտնել են, որ Իրանը պատասխան հարվածներ է հասցրել, որոնք չեզոքացնում են:
Բահրեյնն իր հերթին հայտարարել է, որ հրթիռային հարձակման է ենթարկվել ամերիկյան ռազմածովային ուժերի 5-րդ նավատորմի սպասարկման կենտրոնը, որի պատասխանատվության գոտին ներառում է Պարսից ծոցը, Կարմիր և Արաբական ծովերը և Հնդկական օվկիանոսի մի մասը։ Այլ մանրամասներ դեռ չեն հաղորդվում:
Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, որտեղ ամերիկյան խոշոր ավիաբազա կա, հայտնել է, որ իրանական մի քանի հրթիռ է խոցել: Հարվածներ են հասցվել նաև Կատարում, Հորդանանում և Քուվեյթում գտնվող ամերիկյան բազաներին:
Եվ Իսրայելը, և՛ Իրանը փակել են իրենց օդային տարածքները քաղաքացիական չվերթերի համար: Իրանում գրեթե ամբողությամբ անջատված է ինտերնետը:
ԱՄՆ նախագահն ասել է, որ Իրանում լայնածավալ մարտական գործողությունների նպատակն է պաշտպանել ամերիկյան ժողովրդին՝ վերացնելով «իրանական ռեժիմից եկող անմիջական սպառնալիքները»։
Դոնալդ Թրամփը նշել է, որ ԱՄՆ-ն բազմիցս փորձել է խնդիրը լուծել դիվանագիտությամբ, սակայն Իրանը մերժել է իր միջուկային ծրագրի շուրջ գործարքի գնալու յուրաքանչյուր հնարավորություն և վերսկսել է ծրագիրը:
Թրամփի խոսքով՝ Իրանը նաև շարունակել է մեծ հեռահարության հրթիռներ ստեղծել, որոնք կարող են սպառնալ ԱՄՆ դաշնակիցներին Եվրոպայում, ինչպես նաև տարբեր երկրներում տեղակայված ամերիկյան զորքերին, իսկ շուտով կարող են հասնել նաև ԱՄՆ. «ԱՄՆ-ի, մասնավորապես՝ իմ վարչակազմի քաղաքականությունը միշտ էլ եղել է այն, որ այս ահաբեկչական ռեժիմը երբեք չի կարող միջուկային զենք ունենալ։ Ես կրկին կասեմ՝ նրանք երբեք չեն կարող միջուկային զենք ունենալ»։
Թրամփը նաև ասել է, որ կոչնչացնեն Իրանի նավատորմը, հրթիռները և հողին կհավասարեցնեն նրանց հրթիռային արդյունաբերությունը ու կապահովեն, որ Իրանի պրոքսիները չկարողանան ապակայունացնել տարածաշրջանը կամ աշխարհը:
Սպիտակ տան ղեկավարը Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսին, զինված ուժերին և ոստիկանությանը կոչ է արել վայր դնել զենքերը՝ խոստանալով, որ այդ դեպքում կունենան լիակատար անձեռնմխելիություն և արդար վերաբերմունքի կարժանանան, այլապես նրանց մահ է սպասվում:
ԱՄՆ նախագահը դիմել է նաև իրանցիներին՝ կոչ անելով մնալ ապաստարաններում, քանզի դրսում ամենուր ռումբեր կթափվեն, ապա ասել է, որ մոտ է նրանց ազատության ժամը, և կոչ է արել վերցնել իշխանությունը։
«Վերջապես, Իրանի հիանալի, հպարտ ժողովրդին ասում եմ, որ ձեր ազատության ժամը մոտ է … Երբ մենք ավարտենք գործողությունները, վերցրեք իշխանությունը։ Այն ձերը կլինի։ Սա, հավանաբար, ձեր միակ հնարավորությունն է, որ ձեր և ապագա սերունդները երբևէ կունենան», - ասել է Թրամփը։
Իսրայելի վարչապետն էլ ասել է, որ գործողության նպատակն է վերացնել Իրանի «ահաբեկչական ռեժիմի կողմից իրենց գոյությանը սպառնացող վտանգը: Բենյամին Նեթանյահուի խոսքով՝ 47 տարի շարունակ այաթոլլահի ռեժիմը Իսրայելի և Ամերիկայի մահն է ցանկացել, թափել է իսրայելցիների արյունը, սպանել է բազմաթիվ ամերիկացիների՝ միաժամանակ կոտորելով սեփական ժողովրդին:
Նեթանյահուն նշել է, որ Իրանի «մարդասպան ահաբեկչական ռեժիմը չպետք է զինվի միջուկային զենքով, որը թույլ կտա նրան սպառնալ ամբողջ մարդկությանը։ Իսրայելի և ԱՄՆ-ի համատեղ գործողությունները կստեղծեն պայմաններ, որպեսզի իրանցի քաջարի ժողովուրդը իր ճակատագիրը վերցնի իր ձեռքը, ասել է Իսրայելի վարչապետը:
«Միացյալ Նահանգների հետ միասին մենք կոշտ հարված կհասցնենք ահաբեկչական ռեժիմին։ Մենք կստեղծենք պայմաններ, որոնք թույլ կտան իրանցի քաջարի ժողովրդին ազատվել այս մարդասպան ռեժիմի բեռից», - շեշտել է Իսրայելի վարչապետը:
Իսրայելի բանակի խոսնակ, գեներալ Էֆի Դեֆրինը խոստացել է, որ կշարունակեն գործողություններն այնքան, որքան անհրաժեշտ է Իսրայելի գոյությանն իրանական ռեժիմի ներկայացրած սպառնալիքը վերացնելու համար. «Մեր քաղաքականությունը հստակ է. մենք սպառնալիքներին առճակատվում են դրանց վաղ փուլում։ Մենք թույլ չենք տա, որ իրանական ահաբեկչական ռեժիմը զինվի, ամրապնդի իր իշխանությունը և սպառնալիք դառնա Իսրայելի պետության անվտանգության համար»։