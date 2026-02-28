Հենց ծուխը տեսանք, տագնապ սկսվեց. ՀՀ քաղաքացին՝ Աբու Դաբիում իրավիճակից

Աբու Դաբիի օդանակավայանում դեպի Երևան իր թռիչքին սպասող հայաստանցի տղամարդը ականատես է եղել Իրանի պատասխան հարվածներին: Դրանց հետևանքով թռիչքները չեղարկվել են, իրենց խումբն էլ ստիպված է եղել տեղափոխվել հյուրանոց:
Տղամարդը, որ չցանկացավ ներկայանալ, պատմեց, որ ինքն ու ընկերները մոտավորապես յոթ պայթյուն են լսել՝ կես ժամվա ընդիմիջումով: Այնուհետև ծխի ամպեր են տեսել:
«Հենց ծուխը տեսանք, տագնապ սկսվեց, փորձում էինք դուրս գալ օդանավակայանից, այդ պահին հերթեր առաջացան, բայց հետո լավ կազմակերպված մեզ տեղափոխեցին»,- «Ազատությանը» հեռախոսով պատմեց Հայաստանի քաղաքացին:
Նա դեռ չգիտեր, թե երբ կվերականգնվեն թռիչքները:
Միացյալ Նահանգներն ու Իսրայելը հարվածներ են հասցրել Իրանին՝ թիրախավորելով այդ թվում՝ նրա ղեկավարությանը:
Ըստ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի՝ սա վերջ կդնի ԱՄՆ անվտանգության սպառնալիքին և իրանցիներին հնարավորություն կտա տապալել իրենց կառավարիչներին:
Իրանի զինված ուժերը պատասխան հարվածներ են հասցրել՝ բալիստիկ հրթիռներով և անօդաչու թռչող սարքերով թիրախավորելով Իսրայելը և ամերիկյան ռազմակայաններն ամբողջ տարածաշրջանում: