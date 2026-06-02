Իրանը դեռ չի պատասխանել ԱՄՆ վերջին առաջարկին, Թրամփը համաձայնություն է ակնկալում հաջորդ շաբաթ

Իրանը դեռ չի պատասխանել հակամարտության կարգավորման ամերիկյան վերջին առաջարկին, վերջնական տեքստի շուրջ քննարկումները շարունակվում են, իրանական կիսապաշտոնական Mehr News-ին հայտնել է Թեհրանի բանակցային թիմին մոտ աղբյուրը, ում անունը չի նշվում։

Աղբյուրն ասել է, որ Իրանը զգուշորեն է քննարկում առաջարկը, քանզի չի վստահում ԱՄՆ-ին, նաև հաշվի է առնում այն, որ Միացյալ Նահանգները նախկինում չի կատարել պայմանավորվածությունները: «Նախկին փորձը հաշվի առնելով՝ Իրանը ձգտում է շոշափելի և իրական օգուտ ստանալ», - նշել է աղբյուրը։

Մինչ այդ Թեհրանից և Վաշինգտոնից հակասական տեղեկություններ էին ստացվում բանակցությունների մասին: Իրանական լրատվամիջոցները հայտնում էին, թե Լիբանանում Իսրայելի ռազմական գործողությունների պատճառով Իրանը դադարեցնում է երկխոսությունն ԱՄՆ-ի հետ: Մինչդեռ ԱՄՆ նախագահը սոցցանցում հավաստիացրել է՝ բանակցությունները «շատ արագ տեմպերով շարունակվում են»:

ABC News-ին տված հարցազրույցում էլ Դոնալդ Թրամփն ասել է, թե ակնկալում է Հորմուզի նեղուցը վերաբացելու և հրադադարը երկարաձգելու շուրջ Իրանի հետ համաձայնության գալ հաջորդ շաբաթվա ընթացքում։

«Իրանցիների համար հեշտ չէ։ Իրականում մեր տեսանկյունից էլ հեշտ չէ։ Բայց մենք ստանում ենք այն, ինչ մեզ անհրաժեշտ է … Կարծում եմ՝ խոսքը հաջորդ շաբաթվա մասին է … Ես դեռ պետք է մի քանի պայման էլ ապահովեմ», - հայտարարել է Թրամփը:

Սպիտակ տան ղեկավարը հայտնել է, որ Իսրայելի վարչապետին խնդրել է դուրս բերել զորքերը Լիբանանի մայրաքաղաքից: Թրամփը նաև խոսել է «Հեզբոլա»-ի ներկայացուցիչների հետ, որոնք, ըստ նրա, «համաձայնել են դադարեցնել հարվածները» իսրայելական ուժերին։

Ամերիկյան Axios-ի տեղեկություններով՝ Թրամփը «հայհոյախառն» հեռախոսազրույցի ժամանակ քննադատել է Նեթանյահուին Բեյրութի հարավային արվարձաններին հարվածելու պլանների համար, նրան «խելագար» է անվանել և մեղադրել անշնորհակալ լինելու համար:

Իսրայելի վարչապետն, իր հերթին. հայտարարել է, որ ԱՄՆ նախագահին զգուշացրել է՝ եթե «Հեզբոլա»-ն չդադարեցնի հարձակումներն Իսրայելի վրա, ապա կհարվածեն Բեյրութում նրանց թիրախներին։ «Այս հարցում մեր դիրքորոշումը չի փոխվել։ Միաժամանակ, Իսրայելի պաշտպանության բանակը կշարունակի գործողությունները Լիբանանի հարավում՝ ըստ պլանի», - սոցցանցում գրել է նա:

Ինչպեսև խոստացել է Նեթանյահուն, Իսրայելի բանակը շարունակել է Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված «Հեզբոլա»-ի դեմ ռազմական գործողությունները Լիբանանի հարավում: Հաղորդվում է զոհերի և վիրավորների մասին:

Ու մինչ Իսրայելը շարունակում է ռազմական գործողությունները, ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհուրդը երեկ նիստ է գումարել Լիբանանում իրավիճակի վերաբերյալ: Գլխավոր քարտուղարի քաղաքական և խաղաղաշինության հարցերով օգնականը հայտարարել է, որ Իսրայելի բանակի ներկայությունը Լիբանանում խախտում է այդ երկրի տարածքային ամբողջականությունը, հետևաբար այն պետք է դուրս գա Լիբանանից:

«Այս զարգացումները վկայում են վտանգավոր և մտահոգիչ էսկալացիայի մասին, որն ուղղակիորեն խաթարում է ապրիլի 16-ին ԱՄՆ-ի հայտարարած հրադադարը և խարխլում իրավիճակի լիցքաթափման դիվանագիտական փխրուն ջանքերը», - ասել է Մարթա Ամա Ակյաա Պոբիին:

ՄԱԿ-ում ԱՄՆ դեսպան Մայքլ Ուոլցն էլ «Հեզբոլա»-ին է մեղադրել: Ըստ նրա՝ շարժումը Իրանի հրահանգով ձգձգում է հակամարտությունը, որպեսզի խափանի բանակցություններում հնարավոր առաջընթացը: ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի դեսպան Վասիլի Նեբենզյան էլ ասել է, թե Իսրայելը Լիբանանում գրեթե նույնությամբ կրկնում է Գազայի հատվածի սցենարը՝ գրավում է տարածքը, բնակչությանն էլ ստիպում դուրս գալ:

