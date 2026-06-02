Իրանը դեռ չի պատասխանել ամերիկյան վերջին առաջարկին. Mehr

Իրանը դեռ չի պատասխանել հակամարտությունը կարգավորելու վերաբերյալ ամերիկյան վերջին առաջարկին, վերջնական տեքստի շուրջ քննարկումները շարունակվում են, իրանական կիսապաշտոնական Mehr News-ին հայտնել է Իրանի բանակցային թիմին մոտ աղբյուրը։
Աղբյուրը նշել է, որ Իրանը զգուշորեն է դիտարկում առաջարկը՝ հաշվի առնելով այն, որ ԱՄՆ-ն նախկինում չի կատարել պայմանավորվածությունները: Բացի դրանից՝ Թեհրանը արդեն երկար ժամանակ է, ինչ չի վստահում Վաշինգտոնին:
«Նախկին փորձը հաշվի առնելով՝ Իրանը ձգտում է շոշափելի և իրական օգուտներ ստանալ»,- ասել է աղբյուրը։
Մայիսին Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը հայտնել էր, որ Թեհրանը ստացել է խաղաղություն հաստատելու մասին Թեհրանի վերջին առաջարկների վերաբերյալ ԱՄՆ-ի արձագանքը:
Ավելի ուշ ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն ասել է, որ սեղանին դրված է բավականին հստակ և հիմնավոր առաջարկ, որով Իրանը պետք է բացի Հորմուզի նեղուցը, և ներգրավվի միջուկային հարցի շուրջ շատ իրական, նշանակալի բանակցություններում: