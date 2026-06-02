Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Իրանը դեռ չի պատասխանել ամերիկյան վերջին առաջարկին. Mehr

Իրանը դեռ չի պատասխանել հակամարտությունը կարգավորելու վերաբերյալ ամերիկյան վերջին առաջարկին, վերջնական տեքստի շուրջ քննարկումները շարունակվում են, իրանական կիսապաշտոնական Mehr News-ին հայտնել է Իրանի բանակցային թիմին մոտ աղբյուրը։

Աղբյուրը նշել է, որ Իրանը զգուշորեն է դիտարկում առաջարկը՝ հաշվի առնելով այն, որ ԱՄՆ-ն նախկինում չի կատարել պայմանավորվածությունները: Բացի դրանից՝ Թեհրանը արդեն երկար ժամանակ է, ինչ չի վստահում Վաշինգտոնին:

«Նախկին փորձը հաշվի առնելով՝ Իրանը ձգտում է շոշափելի և իրական օգուտներ ստանալ»,- ասել է աղբյուրը։

Մայիսին Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը հայտնել էր, որ Թեհրանը ստացել է խաղաղություն հաստատելու մասին Թեհրանի վերջին առաջարկների վերաբերյալ ԱՄՆ-ի արձագանքը:

Ավելի ուշ ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն ասել է, որ սեղանին դրված է բավականին հստակ և հիմնավոր առաջարկ, որով Իրանը պետք է բացի Հորմուզի նեղուցը, և ներգրավվի միջուկային հարցի շուրջ շատ իրական, նշանակալի բանակցություններում:

XS
SM
MD
LG