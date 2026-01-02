Իրանում ցույցերը չեն դադարում. զոհերի և ձերբակալությունների թիվն աճել է

Իրանում ցույցերը չեն դադարում, զոհերի և ձերբակալությունների թիվն աճում է: Ցուցարարները 5-րդ օրն անընդմեջ դուրս են գալիս փողոց:
Պետության կողմից վերահսկվող լրատվամիջոցները և միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները հունվարի 1-ին հաղորդել են ցուցարարների և անվտանգության ուժերի միջև բախումների հետևանքով առնվազն յոթ զոհերի և տասնյակ վիրավորների մասին: Կառավարության հետ կապված լրատվական գործակալությունները դրանում մեղադրել են «ապստամբներին»:
Tasnim-ի հաղորդմամբ՝ մայրաքաղաք Թեհրանում առնվազն 30 մարդ է ձերբակալվել «հասարակական կարգը խախտելու համար»: Հաղորդվում է նաև այլ շրջաններում ձերբակալությունների մասին, այդ թվում՝ Մալարդայում, Լուրեստան, Չախարմահալ և Բախտիարի Նահանգներում:
Իրանի իշխանությունները մինչ օրս չեն հաստատել այս հաղորդումները:
Նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը հայտարարել էր, որ ընդունում է իրանցիների «օրինական պահանջները», միևնույն ժամանակ կոչ արել կառավարությանը միջոցներ ձեռնարկել տնտեսական դժվարությունները մեղմելու համար:
Սակայն անվտանգության ուժերը խոստացել են կոշտ դիրքորոշում որդեգրել ցուցարարների և նրանց նկատմամբ, ովքեր իրավիճակը «օգտագործում են» քաոս ստեղծելու համար:
Ցույցերը սկիզբ են առել Ազգային արժույթի կտրուկ արժեզրկման ֆոնին: