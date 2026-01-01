Անցած գիշեր Իրանում մեկ մարդ է սպանվել՝ զանգվածային ցույցերի ընթացքում

Անցած գիշեր Իրանում մեկ մարդ է սպանվել՝ ռիալի արժեզրկման ու գնաճի դեմ արդեն չորրորդ օրը շարունակվող զանգվածային ցույցերի ընթացքում։
Հղում անելով տարածաշրջանի պաշտոնյաներին, Fars news-ը հայտնել է, որ դեպքը տեղի է ունեցել արևմտյան Լորեստան նահանգի Քուհդաշտ քաղաքում, սպանվածը անվտանգության ուժերի ներկայացուցիչ էր։ Մեկ տասնյակից ավելի ոստիկաններ, ըստ տեղական լրատվամիջոցների, վնասվածքներ են ստացել։
Բախումներ են գրանցվել նաև հարավային Ֆարս և արևմտյան Համադան նահանգներում։ Ֆարսում, ըստ համացանցում տարածված և BBC-ի կողմից ստուգված կադրերի, ցուցարարները փորձել են ներխուժել համայնքապետարանի շենք, ըստ պաշտոնական աղբյուրների, երեք ոստիկան վիրավորվել է, ցուցարարներից չորսը՝ ձերբակալվել։
Սրանք Իրանում ամենազանգվածային ցույցերն են 2022-ից՝ երիտասարդ Մահսա Ամինիի մահվանից ի վեր, ում բերման էին ենթարկել գլխաշոր կրելու կանոնները խախտելու համար։
Նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը հայտարարել է, որ կառավարությունը կլսի ցուցարարների «օրինական պահանջները»։ Գլխավոր դատախազ Մոհամմադ Մովահեդի-Ազադը միաժամանակ զգուշացրել է, որ անկայունություն ստեղծելու ցանկացած կստանա «վճռական պատասխան»։