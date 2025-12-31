Բողոքի ակցիաներն Իրանում շարունակվում են

Ազգային տարադրամի՝ ռիալի կտրուկ արժեզրկման պատճառով սկիզբ առած բողոքի գործողություններն Իրանում չեն դադարում։ «Ազատության» իրանական ծառայության տեղեկություններով՝ երրորդ օրն է, ինչ շարունակվում է Թեհրանի Մեծ շուկայի վաճառականների գործադուլը։
Մի քանի օր է արդեն՝ չի գործում նաև երկրի մեծությամբ հինգերորդ քաղաքի՝ Շիրազի շուկան։ Երեքշաբթի երեկոյան բողոքի փողոցային ակցիաներ են արձանագրվել երկրի գրեթե բոլոր խոշոր քաղաքներում՝ Թեհրանում, Յազդում, Սպահանում և Քերմանշահում։
Իրանական ընդդիմության տվյալներով՝ դրանց մասնակիցները ուսանողներն են։ Որոշ դեպքերում ցույցերը ցրելու նպատակով ոստիկանությունը արցունքաբեր գազ է կիրառել։