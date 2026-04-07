Իրանն ու Իսրայելը շարունակել են հարվածներ արձակել

Իրան, ապրիլի 6, 2026թ.
Իրան, ապրիլի 6, 2026թ.

Իրանն ու Իսրայելը հարձակումներ են արձակել միմյանց ուղղությամբ:

Երեքշաբթի վաղ առավոտյան Իսրայելի բանակը հայտարարել է, որ ավարտել է ավիահարվածների շարքը Թեհրանում և այլ շրջաններում Իրանի կառավարական ենթակառուցվածքների օբյեկտների ուղղությամբ: Իսրայելցի զինվորականները հակաօդային պաշտպանության համակարգեր են գործի դրել՝ Իրանից արձակված հրթիռները որսալու համար:

Իրանական Mehr լրատվական գործակալության տվյալներով՝ Իրանի մայրաքաղաքի կենտրոնում գտնվող սինագոգը խիստ վնասվել է ամերիկա-իսրայելական արկի հարվածի հետևանքով:

Իսկ Սաուդյան Արաբիան, Արաբական Միացյալ Էմիրությունները և Բահրեյնը միաժամանակ տագնապի ազդանշան են հայտարարել:

Իրանը նախօրեին մերժել է Պակիստանի միջնորդությամբ ԱՄՆ-ի առաջարկը՝ անհապաղ հրադադար հաստատելու և Հորմուզի նեղուցի շրջափակումը վերացնելու մասին:

