Իրանն ու Իսրայելը շարունակել են հարվածներ արձակել

Իրանն ու Իսրայելը հարձակումներ են արձակել միմյանց ուղղությամբ:
Երեքշաբթի վաղ առավոտյան Իսրայելի բանակը հայտարարել է, որ ավարտել է ավիահարվածների շարքը Թեհրանում և այլ շրջաններում Իրանի կառավարական ենթակառուցվածքների օբյեկտների ուղղությամբ: Իսրայելցի զինվորականները հակաօդային պաշտպանության համակարգեր են գործի դրել՝ Իրանից արձակված հրթիռները որսալու համար:
Իրանական Mehr լրատվական գործակալության տվյալներով՝ Իրանի մայրաքաղաքի կենտրոնում գտնվող սինագոգը խիստ վնասվել է ամերիկա-իսրայելական արկի հարվածի հետևանքով:
Իսկ Սաուդյան Արաբիան, Արաբական Միացյալ Էմիրությունները և Բահրեյնը միաժամանակ տագնապի ազդանշան են հայտարարել:
Իրանը նախօրեին մերժել է Պակիստանի միջնորդությամբ ԱՄՆ-ի առաջարկը՝ անհապաղ հրադադար հաստատելու և Հորմուզի նեղուցի շրջափակումը վերացնելու մասին: