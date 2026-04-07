Սաուդյան Արաբիան հայտնել է երկրի ուղղությամբ արձակված բալիստիկ հրթիռների մասին

Սաուդյան Արաբիան հայտարարել է, որ որսացել և ոչնչացրել է երկրի արևելյան ուղղությամբ արձակված յոթ բալիստիկ հրթիռներ: Ընդ որում, ըստ Պաշտպանության նախարարության, բեկորներն ընկել են էներգետիկ օբյեկտների մոտակայքում:
Նախարարությունը հայտնել է, որ աշխատանքներ են տարվում վնասի գնահատման ուղղությամբ, սակայն չի հստակեցրել, թե ով է արձակել հրթիռները:
Իրանի դեմ ամերիկա-իսրայելական պատերազմի սկսվելուց ի վեր Սաուդյան Արաբիան հարյուրավոր իրանական հրթիռների և անօդաչու թռչող սարքերի հարձակման է ենթարկվել, որոնց մեծ մասը, ըստ իշխանությունների, որսացել են:
Թեհրանը հարվածներ է հասցրել Իսրայելին և Պարսից ծոցի արաբական երկրներին, որտեղ տեղակայված են ԱՄՆ ռազմական օբյեկտները: