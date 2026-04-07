Իրանի «Բուշեր» ԱԷԿ-ի 175 ռուս աշխատակից ՀՀ-ից մեկնել է Ռուսաստան

Իրանի «Բուշեր» ատոմակայանից տարհանված 175 ազգությամբ ռուս աշխատակից Հայաստանից մեկնել է Ռուսաստան, հայտնում է Երևանում ՌԴ դեսպանատունը:
Նշվում է, որ Իրանի դեմ ամերիկա-իսրայելական պատերազմի սկզբից ի վեր Հայաստանի տարածքով Ռուսաստան է վերադարձել ՌԴ 509 քաղաքացի։
Դեսպանատունը շնորհակալություն է հայտնել Հայաստանին «Ռոսատոմի» աշխատակիցներիմ տարհանելու հարցում օգնության համար:
«Ռոսատոմն» անցած ամիս հայտարարել էր, որ հարված է հասցվել «Բուշեր» ատոմակայանի գործող էներգաբլոկին անմիջապես հարակից տարածքին։
Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունն ավելի վաղ կոչ էր արել առավելագույն զսպվածություն ցուցաբերել։
«Բուշեր»-ն Իրանի միակ միջուկային էլեկտրակայանն է։ Այն գտնվում է Պարսից ծոցի հյուսիսային ափամերձ շրջանում, սնուցվում է Ռուսաստանի արտադրած ուրանով և վերահսկվում է ԱԷՄԳ-ի կողմից։