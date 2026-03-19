«Իրանը մտադիր չէ դուրս գալ Աշխարհի առաջնության եզրափակիչ փուլի մրցաշարից». Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ

Իրանի ազգային հավաքականը շարունակում է նախապատրաստվել Աշխարհի առաջնության եզրափակիչ փուլին և մտադիր չէ դուրս գալ մրցաշարից, նույնիսկ եթե չմեկնի Միացյալ Նահանգներ, Reuters-ի փոխանցմամբ՝ հայտարարել է ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Մեհդի Թաջը։

Իրանը առաջին երկրներից մեկն էր, որը որակավորվեց եզրափակիչ փուլ, սակայն նրանց մասնակցությունը կասկածի տակ է Իսլամական Հանրապետության և Միացյալ Նահանգների միջև փետրվարի վերջին սկսված հակամարտության պատճառով։

Մրցաշարը տեղի կունենա հունիսի 11-ից մինչև հուլիսի 19-ը և անցկացվելու է ԱՄՆ-ում, Մեքսիկայում և Կանադայում։

«Մելլի» թիմը պետք է իր խմբային փուլի բոլոր երեք խաղերը անցկացնի ԱՄՆ-ում, սակայն Թաջը երկուշաբթի օրը հայտարարել է, որ Իրանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան բանակցություններ է վարում ՖԻՖԱ-ի հետ՝ Մեքսիկա տեղափոխելու համար։

