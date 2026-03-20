Իրանը կբոյկոտի Ամերիկան, «բայց ոչ Աշխարհի առաջնությունը»

Իրանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահը հայտարարել է, որ իր երկիրը «կբոյկոտի Միացյալ Նահանգները, բայց ոչ Աշխարհի առաջնությունը», քանի որ փորձում է խմբային փուլի խաղերը սահմանից հարավ տեղափոխել՝ դեպի Մեքսիկա։
Մեհդի Թաջը այս մասին ասել է իրանական «Ֆարս» լրատվական գործակալությանը՝ ի պատասխան նախագահ Դոնալդ Թրամփի այն նախազգուշացման, որ Իրանը պետք է բաց թողնի Աշխարհի առաջնությունը «իր սեփական կյանքի և անվտանգության համար»։
Իրանցիները փորձում են բանակցություններ վարել ՖԻՖԱ-ի հետ՝ Արևմտյան ափին նախատեսված G խմբի երեք խաղերի տեղափոխման վերաբերյալ։ Նրանք հունիսի 15-ին պետք է խաղան Նոր Զելանդիայի դեմ և հունիսի 21-ին Բելգիայի դեմ Ինգլվուդում, Կալիֆոռնիա, իսկ հունիսի 26-ին Սիեթլում մրցեն Եգիպտոսի դեմ։
Սա Իրանին և ԱՄՆ-ի ազգային հավաքականին դնում է հնարավոր բախման եզրին։ Եթե ԱՄՆ-ն D խմբում զբաղեցնի երկրորդ տեղը, իսկ Իրանը՝ G խմբում երկրորդ հորիզոնականը, թիմերը կմրցեն հուլիսի 3-ին Տեխասի Արլինգտոն քաղաքում։
Մեքսիկան պատրաստ է հյուրընկալել Իրանի խաղերը, այս շաբաթ լրագրողներին ասել է նախագահ Կլաուդիա Շեյնբաումը։
«Այո։ Մեքսիկան դիվանագիտական հարաբերություններ է պահպանում աշխարհի բոլոր երկրների հետ։ Հետևաբար, մենք կսպասենք տեսնելու, թե ինչ որոշում կկայացնի ՖԻՖԱ-ն», - ասել է Շեյնբաումը։
48 թիմերի մասնակցությամբ Աշխարհի առաջնությունը կանցկացվի ամերիկյան 11 քաղաքներում, երեքը՝ Մեքսիկայում և երկուսը՝ Կանադայում։
ՖԻՖԱ-ի նախագահ Ջանի Ինֆանտինոն հինգշաբթի օրը կայացած ՖԻՖԱ-ի խորհրդի նիստից հետո հայտարարել է, որ ցանկանում է, որ մրցաշարը շարունակվի «ըստ ժամանակացույցի»։
«ՖԻՖԱ-ն չի կարող լուծել աշխարհաքաղաքական հակամարտությունները, բայց մենք հանձնառու ենք օգտագործել ֆուտբոլի և ՖԻՖԱ-ի աշխարհի առաջնության ուժը՝ կամուրջներ կառուցելու և խաղաղություն խթանելու համար, քանի որ մեր մտքերը նրանց հետ են, ովքեր տառապում են շարունակվող պատերազմների հետևանքով», - ասել է Ինֆանտինոն։