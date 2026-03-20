Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Իրանը կբոյկոտի Ամերիկան, «բայց ոչ Աշխարհի առաջնությունը»

Իրանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահը հայտարարել է, որ իր երկիրը «կբոյկոտի Միացյալ Նահանգները, բայց ոչ Աշխարհի առաջնությունը», քանի որ փորձում է խմբային փուլի խաղերը սահմանից հարավ տեղափոխել՝ դեպի Մեքսիկա։

Մեհդի Թաջը այս մասին ասել է իրանական «Ֆարս» լրատվական գործակալությանը՝ ի պատասխան նախագահ Դոնալդ Թրամփի այն նախազգուշացման, որ Իրանը պետք է բաց թողնի Աշխարհի առաջնությունը «իր սեփական կյանքի և անվտանգության համար»։

Իրանցիները փորձում են բանակցություններ վարել ՖԻՖԱ-ի հետ՝ Արևմտյան ափին նախատեսված G խմբի երեք խաղերի տեղափոխման վերաբերյալ։ Նրանք հունիսի 15-ին պետք է խաղան Նոր Զելանդիայի դեմ և հունիսի 21-ին Բելգիայի դեմ Ինգլվուդում, Կալիֆոռնիա, իսկ հունիսի 26-ին Սիեթլում մրցեն Եգիպտոսի դեմ։

Սա Իրանին և ԱՄՆ-ի ազգային հավաքականին դնում է հնարավոր բախման եզրին։ Եթե ԱՄՆ-ն D խմբում զբաղեցնի երկրորդ տեղը, իսկ Իրանը՝ G խմբում երկրորդ հորիզոնականը, թիմերը կմրցեն հուլիսի 3-ին Տեխասի Արլինգտոն քաղաքում։

Մեքսիկան պատրաստ է հյուրընկալել Իրանի խաղերը, այս շաբաթ լրագրողներին ասել է նախագահ Կլաուդիա Շեյնբաումը։

«Այո։ Մեքսիկան դիվանագիտական հարաբերություններ է պահպանում աշխարհի բոլոր երկրների հետ։ Հետևաբար, մենք կսպասենք տեսնելու, թե ինչ որոշում կկայացնի ՖԻՖԱ-ն», - ասել է Շեյնբաումը։

48 թիմերի մասնակցությամբ Աշխարհի առաջնությունը կանցկացվի ամերիկյան 11 քաղաքներում, երեքը՝ Մեքսիկայում և երկուսը՝ Կանադայում։

ՖԻՖԱ-ի նախագահ Ջանի Ինֆանտինոն հինգշաբթի օրը կայացած ՖԻՖԱ-ի խորհրդի նիստից հետո հայտարարել է, որ ցանկանում է, որ մրցաշարը շարունակվի «ըստ ժամանակացույցի»։

«ՖԻՖԱ-ն չի կարող լուծել աշխարհաքաղաքական հակամարտությունները, բայց մենք հանձնառու ենք օգտագործել ֆուտբոլի և ՖԻՖԱ-ի աշխարհի առաջնության ուժը՝ կամուրջներ կառուցելու և խաղաղություն խթանելու համար, քանի որ մեր մտքերը նրանց հետ են, ովքեր տառապում են շարունակվող պատերազմների հետևանքով», - ասել է Ինֆանտինոն։

XS
SM
MD
LG