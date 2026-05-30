Իրանի վերջին շահի որդին ժամանել է Օդեսա

Իրանի վերջին շահի որդի Ռեզա Փահլավին ժամանել է Օդեսա՝ մասնակցելու Սևծովյան տարածաշրջանի անվտանգության հարցերով համաժողովին, հաղորդել են Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի պատգամավոր Ալեքսեյ Գոնչարենկոն և ТСН-ը՝ հղում անելով տելեգրամյան ալիքների:
Այս տարվա մարտին Փահլավին հանդիպել էր Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ և քննարկել իրավիճակը Իրանում և տարածաշրջանում:
Black Sea Security Forum-ը մեկնարկել է երեկ, 1200 մասնակիցները Ուկրաինայից են, Եվրոպայից, ԱՄՆ-ից և այլ երկրներից, նրանց թվում քաղաքական գործիչներ են, դիվանագետներ, զինվորականներ, փորձագետներ և լրագրողներ:
Ռեզա Փահլավին Իրանի վերջին շահ Մոհամմեդ Ռեզա Փահլավիի որդին է և պետք է ժառանգեր գահը, սակայն 1979 թվականի Իսլամական հեղափոխությունից հետո երկրում միապետությունը տապալվեց, շահի ընտանիքը վտարանդի դարձավ: Ինքը Ռեզա Փահլավին ուսանել է ԱՄՆ Ռազմաօդային ակադեմիայում:
Իրանի դեմ ԱՄՆ և Իսրայելի ռազմական գործողությունների սկզբնական փուլում Փահլավին հայտարարել էր, թե Իրանի ժողովուրդը կոչ է արել իրեն «գլխավորել անցումային շրջանը ռեժիմի տապալումից հետո», և հայցել էր Պարսից ծոցի երկրների աջակցությունը: