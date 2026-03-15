Իրանը Ուկրաինան որակում է լեգիտիմ թիրախ Իսրայելի և ԱՄՆ-ի դեմ պատերազմում

Ֆրանսիա - Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու և Իրանի շահի որդի Ռեզա Փահլավիի հանդիպումը Փարիզում, 12-ը մարտի, 2026թ.
Իրանի խորհրդարանի ազգային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Իբրահիմ Ազիզին հայտարարել է, որ Ուկրաինայի ամբողջ տարածքը հետայսու լեգիտիմ թիրախ է իր երկրի համար:

«Աջակցություն ցուցաբերելով իսրայելական ռեժիմին անօդաչու թռչող սարքերի միջոցով՝ ձախողված Ուկրաինան փաստացի ներգրավվել է պատերազմում և, համաձայն ՄԱԿ-ի Կանոնադրության 51-րդ հոդվածի, իր ամբողջ տարածքը վերածել է Իրանի համար օրինական թիրախի», - գրել է Ազիզին X սոցիալական ցանցում:

Հինգշաբթի օրը Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Փարիզում հանդիպել է Իրանի վերջին շահի որդի Ռեզա Փահլավիի հետ: Զելենսկին սոցցանցերում հայտնել է, որ թագաժառանգ արքայազնի և նրա թիմի հետ հետ քննարկել է իրավիճակը Իրանում և ամերիկյան գործողության ընթացքը:

«Կարևոր է, որպեսզի իրանական ռեժիմը ոչ մի բանում չհաղթի, և որպեսզի մարդիկ Իրանում ավելի շատ հնարավորություններ ստանան պաշտպանելու իրենց կյանքը և որոշելու իրենց ճակատագիրը», - գրել է Զելենսկին:

Ավելի վաղ Կիևը պատրաստակամություն էր հայտնել օգնել ԱՄՆ-ին և դաշնակիցներին Պարսից ծոցի երկրներում թիրախների վրա հարձակվող անօդաչու թռչող սարքերի դեմ պայքարում: Թեհրանը, իր հերթին, Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմում տեխնոլոգիաների և սպառազինությունների արտահանմամբ օժանդակում է Մոսկվային:

Ուկրաինական իշխանությունները դեռևս չեն մեկնաբանել Ազիզիի հայտարարությունը:

