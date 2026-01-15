Մատչելիության հղումներ

«Ես չգիտեմ՝ արդյոք Իրանը կընդունի նրան»․ Թրամփը՝ Ռեզա Փահլավիի մասին

ԱՄՆ նախագահ Դոնալ Թրամփը իր կասկածն է հայտնել, թե Իրանի վերջին շահի վտարանդի որդին՝ Ռեզա Փահլավին կկարողանա ստանալ բավարար աջակցություն՝ իշխանությունը ստանձնելու համար։

«Նա շատ բարի է թվում, բայց ես չգիտեմ, թե ինչպես կվարվեր իր սեփական երկրում», - ասել է Թրամփը Reuters-ին տված հարցազրույցում՝ նշելով. - «Եվ մենք իրականում դեռ այդ կետին չենք հասել: Ես չգիտեմ՝ արդյոք նրա երկիրը կընդունի՞ նրա ղեկավարությունը, թե՞ ոչ, և, անշուշտ, եթե նրանք ընդունեն, դա ինձ համար ընդունելի կլինի»:

Թրամփն ասել է՝ հնարավոր է, որ Թեհրանի կառավարությունը տապալվի բողոքի ցույցերի պատճառով, բայց իրականում «ցանկացած ռեժիմ կարող է տապալվել»։

«Անկախ նրանից՝ այն տապալվի, թե ոչ, դա հետաքրքիր ժամանակաշրջան է լինելու», - ասել է նա։

Իրավապաշտպան կազմակերպությունները հայտնել են, որ Իրանում հակակառավարական ցույցերի զոհերի թիվը հասել է մոտ 2600-ի: Կան նաև շատ վիրավորներ, սակայն կոնկրետ տվյալներ չեն հաղորդվում: Ցույցերի ընթացքում, ըստ նույն աղբյուրների, ձերբակալվել է ավելի քան 18,400 մարդ:

