Իրանի նոր գերագույն առաջնորդը Մոջթաբա Խամենեին է

Իրանը նոր հոգևոր գերագույն առաջնորդ ունի՝ Մոջթաբա Խամենեին, ով այս պաշտոնում փոխարինելու է իր հորը՝ սպանված այաթոլլահ Ալի Խամենեիին:
Նոր ղեկավարի ընտրության համար պատասխանատու Իրանի փորձագետների խորհուրդը մարտի 8-ին հայտարարել է, որ Իսլամական Հանրապետության սուրբ համակարգի երրորդ գերագույն առաջնորդ է նշանակվել այաթոլլա Սեյեդ Մոջթաբա Հոսեյնի Խամենեին:
Որպես գերագույն առաջնորդ՝ Մոջթաբա Խամենեին կունենա վերջնական խոսքի իրավունք բոլոր քաղաքական և ռազմական հարցերում և կկրի գրեթե բռնապետական լիազորություններ։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն ավելի վաղ ասել էր, որ սա թույլ և անընդունելի ընտրություն կլինի:
Խամենեիի նշանակման մասի հայտարարությունից կարճ ժամանակ անց Times of Israel-ին տված հարցազրույցում Թրամփը հրաժարվել է ուղիղ մեկնաբանել այս քայլը՝ ասելով միայն. «Կտեսնենք, թե ինչ կլինի»։