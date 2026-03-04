Իսրայելը «հարվածների մեծ ալիք» է սկսել Թեհրանում, Սպահանում կան զոհեր

Պատերազմի 5-րդ օրը Իսրայելը հայտարարել է, որ «հարվածների մեծ ալիք» է սկսել Թեհրանում՝ թիրախավորելով կառավարական ենթակառուցվածքները, իսկ իսրայելական կործանիչները մայրաքաղաքի երկնքում իրանական ինքնաթիռ են խոցել։
Նոր հարձակումներից Սպահանում այսօր հինգ մարդ է սպանվել: Իրավապաշտպանների տվյալներով՝ պատերազմի ընթացքում Իրանում սպանվել է 1097 խաղաղ բնակիչ, այդ թվում՝ 181 երեխա, վիրավորվել է 5400-ից ավելի մարդ, որոնցից 100-ը՝ երեխաներ։
ԱՄՆ-ն իր հերթին հայտարարել է, որ Իրանի հակաօդային պաշտպանությունը լրջորեն վնասվել է, ռազմածովային ուժերը կարևոր ջրուղիներում գործող նավեր չունեն, խորտակվել է 17 նավ, հարձակման է ենթարկվել ավելի քան 2000 թիրախ։
Այսօր սկսվում է սպանված գերագույն առաջնորդի հոգեհանգստի եռօրյա արարողությունը
Իսրայելական հարվածների ֆոնին այսօր սկսվում է սպանված գերագույն առաջնորդի հոգեհանգստի եռօրյա արարողությունը: Ալի Խամանեիին փոխարինողի մի քանի հնարավոր թեկնածուների անուններ են քննարկվում իրանական աղբյուրներում, այդ թվում՝ որդու՝ Մոջթաբա Խամենեիի անունը:
Սակայն Իսրայելի պաշտպանության նախարարը հայտարարել է՝ ով էլ փոխարինի Խամենեին և շարունակի նույն քաղաքականությունը, «անվիճելի թիրախ» կդառնա: «Կարևոր չէ՝ ով է կամ որտեղ է թաքնվում»,- սոցցանցում գրել է Իսրայել Կացը:
Իսրայելը հարվածել է «Հեզբոլա»-ի ենթակառուցվածքներին Լիբանանում
Իսրայելի բանակը հարվածել է նաև Իրանի աջակցությունը վայելող և Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված «Հեզբոլա»-ի ենթակառուցվածքներին Լիբանանում, այդ թվում՝ մայրաքաղաքում: Միայն Բեյրութում սպանվել է վեց, վիրավորվել ութ մարդ:
«Հեզբոլա»-ն իր հերթին հայտարարել է, որ հարվածել է Իսրայելի հյուսիսային Սաֆեդ քաղաքի մոտ գտնվող ռազմաբազային:
Իսրայելը պահեստազորային դիվիզիա է ուղարկել Լիբանանի սահմանի արևմտյան հատված, որտեղից այն դուրս էր բերել անցած տարի, նաև մոտ 6 կմ առաջ է շարժվել հարավում: Լիբանանի տվյալներով՝ Իսրայելի հարձակումների պատճառով առ այսօր ավելի քան 50 մարդ է սպանվել, տեղահանվել 58,000-ից ավելին:
Իրանը հարվածել է ամերիկյան զորքերի տեղակայման մի քանի օբյեկտի, այդ թվում՝ Իրաքում, Քուվեյթում
Իրանը հայտարարել է, որ Մերձավոր Արևելքում հարվածել է ամերիկյան զորքերի տեղակայման մի քանի օբյեկտի, այդ թվում՝ Իրաքում, Քուվեյթում: Թեհրանը նշել է, որ այս հարձակումները պատերազմի ընթացքում իրենց «առաջին հզոր քայլերից» են։ ԱՄՆ-ն չի մեկնաբանել այս լուրը:
Ենթադրաբար իրանական անօդաչուի հարվածից տուժել է Դուբայում ԱՄՆ հյուպատոսության շենքը: Քուվեյթի բանակը հայտարարել է, որ անօդաչուների և հրթիռների հարձակման տակ է: Մեկ երեխա է սպանվել անօդաչուի ընկնող բեկորներից:
Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը հայտարարել է, թե փակում է Հորմուզի նեղուցը և պնդել՝ լիովին վերահսկում է այն: ԱՄՆ նախագահն ավելի վաղ հայտարարել էր, թե պատրաստ է նավատորմ ուղարկել նեղուց տանկերներին ուղեկցելու համար։
Reuters-ը հաղորդում է, որ Սաուդյան Արաբիայի Ռաս Տանուրա նավթավերամշակման գործարանը կրկին հարձակման է ենթարկվել: Այն Saudi Aramco-ի կողմից շահագործվող երկրի ամենամեծ գործարանն է, որի աշխատանքը երկու օր առաջ էր դադարեցվել իրանական հարձակումից հետո:
Պատերազմի 5-րդ օրը կողմերը այն դադարեցնելու ոչ մի նշան ցույց չեն տալիս: Սպանված գերագույն առաջնորդի ավագ խորհրդական Մոհամմադ Մոխբերը հայտարարել է, որ Իրանը մտադիր չէ բանակցել և կարող է պատերազմել որքան անհրաժեշտ է։
Իրանի արտգործնախարար Աբբաս Արաղչին էլ ասել է, որ միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունների ընթացքում Իրանի վրա հարձակվելով՝ ԱՄՆ նախագահը «դավաճանել է դիվանագիտությանը և իր ընտրողներին»:
Թրամփ. Իրանական ռեժիմը անհանդուրժելի սպառնալիք կլինի ինչպես Մերձավոր Արևելքի, այնպես էլ ԱՄՆ-ի համար
ԱՄՆ նախագահն իր հերթին ասել է, թե իրանական ռեժիմը, որն ունի մեծ հեռահարության հրթիռներ և կարող է նաև միջուկային զենք ստեղծել, անհանդուրժելի սպառնալիք կլինի ինչպես Մերձավոր Արևելքի, այնպես էլ ԱՄՆ-ի համար։ Սպիտակ տան ղեկավարը պնդել է, որ մարդկանց մեծ մասը, որոնք համարվում էին Իրանի ապագա հավանական առաջնորդներ, այլևս ողջ չեն:
«Մարդկանց մեծ մասը, որոնց դիտարկում էինք, մահացած է… Եվ հիմա մենք ունենք մեկ այլ խումբ, որը, ըստ հաղորդումների, ևս կարող է մահացած լինել։ Այնպես որ, կարծում եմ, շուտով երրորդ ալիք է սպասվում, որի մասին ոչ ոք չի իմանա», - նշել է Թրամփը։
Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի և Իսրայելի պատերազմը խաթարել է համաշխարհային մատակարարման շղթաները՝ խնդիրներ ստեղծելով տարածաշրջանի և աշխարհի համար: AP-ի փոխանցմամբ՝ մոտ 3200 նավ է արգելափակված Պարսից ծոցում:
Տասնյակ հազարավոր տարանցիկ ուղևորներ արգելափակված են
Ավիահաղորդակցությունը ևս սահմանափակված է Մերձավոր Արևելքի մի շարք երկրներում, ինչի հետևանքով տասնյակ հազարավոր տարանցիկ ուղևորներ են արգելափակված, մի շարք երկրներ չարտերային չվերթներ են կազմակերպում իրենց քաղաքացիներին հայրենիք վերադարձնելու համար:
Reuters-ը հաղորդում է, որ Շրի Լանկայի ափերի մոտ իրանական նավի վրա սուզանավի հարձակման հետևանքով առնվազն 101 մարդ անհետ կորել է, իսկ 78-ը՝ վիրավորվել։ Ըստ Al Jazeera-ի՝ առնվազն 30-ը հոսպիտալացվել են: