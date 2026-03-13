Մատչելիության հղումներ

Իրանի, Իսրայելի փոխադարձ հարվածները շարունակվում են

Իրանի հարվածների հետևանքները Իսրայելում, մարտի 13, 2026թ.
Իրանի հարվածների հետևանքները Իսրայելում, մարտի 13, 2026թ.

Մարտի 13-ի վաղ առավոտյան Իրանը կրկին մի քանի հրթիռ է արձակել Իսրայելի ուղղությամբ, հաղորդել է Թել Ավիվը: Արտակարգ ծառայությունները հայտնում են, որ երկրի հյուսիսում երկու մարդ վիրավորվել է:

Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն փետրվարի 28-ին պատերազմի սկսվելուց ի վեր իր առաջին մամուլի ասուլիսում կրկին հայտարարել է, որ անհրաժեշտ է օգնել իրանցի ժողովրդին տապալել Թեհրանի ռեժիմը:

«Մենք օպտիմալ պայմաններ ենք ստեղծում ռեժիմը տապալելու համար», - նշել է նա:

Ժամեր անց իրանական ԶԼՄ-ները հաղորդել են երկրի մայրաքաղաք Թեհրանում տեղի ունեցած մի քանի պայթյունների մասին:

Իսրայելը նաև հարվածել է Լիբանանին՝ Բեյրութի հյուսիսային հատվածին։ Տուժածների մասին չի հաղորդվում:


