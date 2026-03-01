Արաղչին՝ Թրամփին. Իրանի ինքնապաշտպանության համար ոչ մի սահմանափակում չկա

Իրանի արտգործնախարարն արձագանքել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախազգուշացմանը՝ չպատասխանել Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի կողմից իրականացվող հարվածներին։ Աբբաս Արաղչին ասել է, որ երկրի ինքնապաշտպանությունը կազմակերպելու հարցում ոչ մի «սահմանակակում չկա» իրենց համար։
«Ոչ ոք չի կարող մեզ ասել, որ «դուք իրավունք չունեք պաշտպանվելու»։ Մենք պաշտպանում ենք մեզ, ինչ էլ որ լինի, և մենք չենք տեսնում որևէ սահմանափակում մեր ժողովրդին պաշտպանելու, մեր ժողովրդին պաշտպանելու համար», - ABC News-ին ասել է Արաղչին։
«Այն, ինչ Միացյալ Նահանգներն անում է, ագրեսիայի ակտ է։ Այն, ինչ մենք անում ենք, ինքնապաշտպանություն է։ Այս երկուսի միջև հսկայական տարբերություններ կան», - հավելել է իրանցի պաշտոնյան։
