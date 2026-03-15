Իրանի գերագույն առաջնորդի «առողջականը լավ է», նա «լիովին վերահսկում է իրավիճակը»․ Արաղչի

Իրանի նոր գերագույն առաջնորդ Մոջթաբա Խամենեիի «առողջական վիճակը լավ է», և նա «լիովին վերահսկում է իրավիճակը», Alaraby Aljadeed հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարը։
Մոջթաբա Խամենեին, որը վիրավորվել է պատերազմի առաջին օրը, դեռ չի ներկայացել հանրությանը։ Պատերազմի ընթացքում նա մեկ անգամ ուղերձ է հղել մարտի 12-ին, ընդ որում՝ միայն տեքստային, ինչը հարցեր է առաջացրել նրա առողջական վիճակի մասին։
Աբբաս Արաղչին ասել է, որ Իրանը ողջունում է ցանկացած «տարածաշրջանային նախաձեռնություն, որը կհանգեցնի պատերազմի արդարացի ավարտին», իսկ Հորմուզի նեղուցը «բաց է բոլորի համար` բացառությամբ ամերիկյան նավերի և [ԱՄՆ] դաշնակիցների նավերի»։
Արաղչիի հավաստմամբ՝ «մինչ օրս պատերազմը դադարեցնելու որևէ հատուկ նախաձեռնություն սեղանին չկա»։
Այսօր ավելի վաղ ԱՄՆ նախագահը NBC-ին տված հարցազրույցում ասել էր, թե Իրանի գերագույն առաջնորդը գուցե ողջ չէ։ «Ես չգիտեմ՝ նա ողջ է, թե ոչ։ Մինչև հիմա ոչ ոք չի կարողացել նրան ցույց տալ։ Ես լսել եմ, որ նա ողջ չէ, և եթե ողջ է, ապա պետք է իր երկրի համար շատ խելացի բան անի, և դա կլինի հանձնվելը», - ասել է Թրամփը։