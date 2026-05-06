Հորմուզի նեղուցում ֆրանսիական նավ է վնասվել

Ֆրանսիական բեռնափոխադրող ընկերություններից մեկը հայտարարել է, որ Հորմուզի նեղուցում հարձակման է ենթարկվել իրեն պատկանող նավերից մեկը։
«Սան Անտոնիո» նավը հարձակման է ենթարկվել երեկ՝ Հորմուզի նեղուցը հատելու պահին»,-հայտարարել է CMA CGM ընկերությունը՝ նշելով, որ հարձակման հետևանքով նավը որոշակի վնասներ է կրել, վիրավորվել են անձնակազմի անդամներից մի քանիսը։
«Միանշանակ է, որ այս հարձակման թիրախը Ֆրանսիան չէր»,- մեկնաբանելով միջադեպը՝ հայտարարել է Ելիսեյան պալատի խոսնակ Մոդ Բրեժոնը։ «Հարձակման ենթարկված տրանսպորտային միջոցը նավարկում էր Մալթայի դրոշի տակ, իսկ անձնակազմի անդամները Ֆիլիպինների քաղաքացիներ էին»,- հավելել է նախագահ Մակրոնի մամուլի քարտուղարը։