Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Հոգևորականներին վերագրվող ձայնագրությունը կդառնա քննության առարկա. Դատախազություն

Իշխանական լրատվամիջոցներում այսօր հրապարակվեց մի ձայնագրություն, որտեղ ենթադրաբար Աղան աբեղա Երնջակյանը Նաթան արքեպիսկոպոսի հետ զրույցում դժգոհում է, թե իրեն Կաթողիկոսը ստիպում է մասնակցել հակաիշխանական ցույցերի:

Ձայնագրության իսկությունը հնարավոր չէ ստուգել, պարզ չէ, թե այն երբ է արվել, ում կողմից և ինչպես է հայտնվել իշխանական լրատվամիջոցների ձեռքում: Եթե պարզվի, որ ձայնագրությունը իրական է, ապա ստացվում է, որ բարձրաստիճան հոգևորականին գաղտնալսել են, ու հայտնի չէ՝ դատարանի թույլտվությա՞մբ, թե՞ ոչ:

Գլխավոր դատախազությունից «Ազատությանը» փոխանցեցին, որ համացանցում տարածված ձայնագրությունն արդեն իսկ նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում կդառնա քննության առարկա:

Խոսքը Արագածոտնի թեմի առաջնորդի դեմ հարուցված քրեական վարույթի մասին է, կալանավորված Մկրտիչ արքեպիսկոպոս Պռոշյանը մեղադրվում է երկու հոդվածներով՝ ընտրական իրավունքին խոչընդոտելը՝ իշխանական կամ ծառայողական լիազորություններն օգտագործելով, և հավաքներին մասնակցելուն հարկադրելը՝ կրկին լիազորություններն օգտագործելով:

Մեկ այլ կալանավորված հոգևորական՝ Արագածոտնի թեմի դիվանապետ Տեր Գարեգին Արսենյանը, մեղադրվում է թեմակալ առաջնորդին օժանդակելու մեջ:

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

Արագածոտնի թեմի առաջանորդարանի հաշվապահի նկատմամբ տնային կալանք է կիրառվել

Բարձրաստիճան հոգևորականները դատապարտում են իրավապահների գործողությունները Արագածոտնի թեմում

Մայր Աթոռից պնդում են՝ «բացեիբաց ճնշումներ են», վարչապետը վստահեցնում է՝ «Եկեղեցու վրա հարձակում չկա»

Արագածոտնի թեմի առաջնորդը կալանավորվեց

Արագածոտնի թեմի առաջնորդ Մկրտիչ սրբազանին մեղադրանք է ներկայացվել

ՔԿ-ն մանրամասներ է ներկայացրել Արագածոտնի թեմում խուզարկություններից. կա 3 ձերբակալված

Բերման ենթարկված 10 հոգևորական, Արագածոտնի թեմի առաջնորդի գտնվելու վայրը ժամեր անց հայտնի դարձավ



Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG