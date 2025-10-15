Արագածոտնի թեմի առաջնորդ Մկրտիչ սրբազանին մեղադրանք է ներկայացվել։ Քիչ հետո «նրան կտանեն կալանքի», հայտնեց փաստաբան Արա Զոհրաբյանը։
Մկրտիչ եպիսկոպոս Պռոշյանին առաջադրված մեղադրանքի հիմքում նաև Դանիել Իոաննիսյանի «Իրազեկ քաղաքացիների միավորում» հասարակական կազմակերպության ներկայացրած հաղորդումն է: Սակայն Արա Զոհրաբյանն ասաց, որ այլ հաղորդում էլ կա՝ առանց փակագծեր բացելու:
Դանիել Իոաննիսյանի հաղորդումն առնչվում է Հովհաննավանքի հոգևոր հովիվ Տեր Արամ քահանայի՝ Հանրային հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում արած հայտարարություններին, որ «2021 թվականին իրեն պարտադրել են մասնակցել քաղաքական ուժերից մեկի նախընտրական հանրահավաքին»:
Հոդվածը, որով մեղադրանք է ներկայացվել Մկրտիչ սրբազանին, Արա Զոհրաբյանը չցանկացավ նշել, միայն ասաց, որ այն առնչվում է օրինական հավաքներին խոչընդոտելուն կամ հարկադրելուն և ընտրական իրավունքը խոչընդոտելուն: Եպիսկոպոսը հիմա քննտվում է Քննչական կոմիտեի կենտրոնի բաժնում:
Զոհրաբյանը հավելեց՝ այսօր դատարան կալանքի միջնորդություն է ներկայացվելու, սրբազանին Քննչականից կտանեն դատարան:
Սրբազանը մեղադրանքը չի ընդունում:
Առավոտյան Մայր աթոռը հայտնել էր, որ ձերբակալվել է Արագածոտնի թեմի Սաղմոսավանքի հոգևոր հովիվ Տեր Փառեն քահանա Առաքելյանը, կան բերման ենթարկված մի շարք այլ հոգևորականներ, այդ թվում՝ Արագածոտնի թեմի առաջնորդը: Նրա պահման վայրը ժամեր շարունակ անհայտ էր: