Հայաստանը մտադիր է Ռուսաստանի հետ բարեկամական մթնոլորտում լուծել երկաթուղու հարցը. վարչապետ

Հայաստանը մտադիր է Ռուսաստանի հետ բարեկամական տրամաբանության մեջ լուծել ռուսական կառավարման ներքո գտնվող հայկական երկաթուղու հարցը, երեկ Հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Վարչապետը, սակայն, չի հստակեցրել՝ խոսքը երկաթուղու միայն Իջևանի, Երասխի և Ախուրիկի հատվածները ռուսական կառավարումից հետ վերցնելո՞ւ մասին է, որի մասին ավելի վաղ արդեն ակնարկել էր, թե՞ առհասարակ երկաթուղու կոնսեցիոն պայմանագիրը խզելու:
Նիկոլ Փաշինյանն այս մասին խոսել է՝ պատասխանելով հարցին, թե Հայաստանն ինչ կարող է անել, եթե Ռուսաստանը հրաժարվի կամ ձգձգի իր կառավարման ներքո գտնվող հայկական երկաթուղու այն հատվածների նորոգումը, որոնք առանցքային նշանակություն ունեն տարածաշրջանում հաղորդակցման ուղիների վերագործարկման հարցում:
«Ակնհայտ է, որ երկաթուղին Զանգելանից մտնելու է Մեղրի, Մեղրիից մտնելու է Նախջևան, այսինքն՝ Օրդուբադ և այլն: Միջազգային կոնտեքստում շատ կարևոր է, թե ինչպես է շարունակվելու այդ երկաթուղին», - ասել է նա:
Ամիսներ առաջ դեռ ադրբեջանցի ու թուրք փորձագետների հետ տարածաշրջանային համագործակցության թեմայով համաժողովում Փաշինյանն ընդգծել էր՝ Երևանն ուզում է, որ
Ադրբեջանից մտնելով Մեղրի, Մեղրուց՝ Նախիջևան՝ երկաթուղին շարունակվի մինչև Թուրքիայի սահման՝ Ախուրիկ: Դա բխում է նաև Վաշինգտոնում ձեռք բերված խաղաղության շուրջ պայմանավորվածություններից, հայտարարել էր Հայաստանի վարչապետը:
Չնայած հայկական կողմի այս առաջարկներին՝ անցած սեպտեմբերին Թուրքիայում մեծ հանդիսավորությամբ մեկնարկեց Կարս- Իգդիր- Արալըք-Դիլիջու երկաթգծի շինարարությունը։ «Այս նախագիծը ռազմավարական նշանակություն ունի ոչ միայն Թուրքիայի և Ադրբեջանի, այլև ամբողջ թյուրքական աշխարհի և համաշխարհային առևտրի համար»,-ասված է պաշտոնական կայքում։
Հայաստանյան ընդդիմությունն ամիսներ առաջ էր դեռ հայտարարում, որ այս ծրագրով Թուրքիան փաստացի դուրս է թողնում Հայաստանը տարածաշրջանային երթուղուց։ Երեկ դա ընդունել է նաև վարչապետը, պնդելով, թե հարևան երկրներին անհանգստացնում է Հայաստանի երկաթուղու՝ ռուսական կառավարումը. «Այստեղ մենք տեսնում ենք, որ միջազգային համատեքստում այն փաստը, որ երկաթուղու այդ հատվածը գտնվում է Ռուսաստանի կառավարման ներքո, օգտագործվում է Կարս-Դիլիջու երթուղին ավելի նպաստավոր ներկայացնելու համար, և սա մեզ համար խնդիր է»:
Հայաստանն, ըստ Նիկոլ Փաշինյանի, կորցնում է մրցակցային առավելությունը, ուստի ստիպված է լուծում գտնել: Թե որը կլինի այդ լուծումը, Փաշինյանը փակագծեր չբացեց: Միայն ասաց, որ հարցը քննարկվել է նաև Ադրբեջանի և Թուրքիայի նախագահների հետ:
Ընդդիմադիր պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանի՝ գնահատմամբ վարչապետ Փաշինյանն, ըստ էության, խոստովանեց այն, ինչ իրենք երկար ժամանակ է՝ պնդում են:
