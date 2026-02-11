Հայաստանը քննարկում է նաև Իջևանն Ադրբեջանի երկաթուղուն միացնելու հարցը. վարչապետ

Հայաստանը քննարկում է նաև Իջևանն Ադրբեջանի երկաթուղուն միացնելու հարցը, Կառավարություն-խորհրդարան հարցուպատասխանի ընթացքում այսօր հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
«Ապաշրջափակման համատեքստում գործնականում չկա այդպիսի ճանապարհ կամ երկաթուղի, որի բացման կամ վերաբացման հարցը չքննարկվի», - ասաց վարչապետը։
Փաշինյանը միևնույն ժամանակ հայտնեց, որ սողանքների հետևանքով երկաթուղու Հաղարծնի հատվածը «ընդհատված» է։ Ըստ վարչապետի, սակայն, դա լուծելի խնդիր է։
«Եթե այդ երկաթուղին բեռնվածության պոտենցիալ ի ցույց դնի, շահութաբերության հեռանկար ունենա, դա կարող է տեղի ունենալ [խմբ. - վերագործարկումը]», - ընդգծեց վարչապետը:
Փաշինյանը հայտնեց նաև, թե ուսումնասիրությունների համաձայն՝ Ադրբեջանը Թուրքիայի հետ կապող ամենակարճ ճանապարհը հենց Իջևանով է։