Բենզինից, հացահատիկից ու հեղուկ գազից զատ, Հայաստանը քննարկում է Ադրբեջանի տարածքով ևս երկու տեսակի ապրանքի ներկրման հնարավորությունը, տարեկան ամփոփիչ ասուլիսի ընթացքում հայտարարեց էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը: Նախարարը, սակայն, չհստակեցրեց, թե կոնկրետ ինչ ապրանքների շուրջ են բանակցում:
«Չեմ կարող նշել, կլինի, կասենք», - ասաց նա:
Անցած տարեվերջին Հայաստանն Ադրբեջանի տարածքով առաջին անգամ հացահատիկ ներկրեց Ռուսաստանից ու Ղազախստանից, Հայաստան նաև հենց ադրբեջանական վառելիք հասավ՝ արդեն երկու անգամ: Վերջերս էլ հայտարարվեց Ադրբեջանի տարածքով նաև հեղուկ գազ ու բիտում ներկրելու համաձայնության մասին, որպեսզի Վերին Լարսը փակվելու դեպքում Հայաստանը վառելիքի դեֆիցիտ չունենա, ինչպես օրինակ եղավ մի քանի շաբաթ առաջ:
Ադրբեջանի տարածքով ներկրված հեղուկ գազի մասին, սակայն, առայժմ չի հայտարարվել, ըստ նախարարի՝ ամեն ինչ համաձայնեցված է, մնացածը բիզնեսի տիրույթում է:
«Տեսնենք՝ բիզնեսը ոնց կարձագանքի, ոնց հնարավոր կլինի, քաղաքական համաձայնությունը դեռ բավարար չէ, որոշ դեպքերում երկաթուղին չի մտածել, որ հնարավոր է, պայմանական ենթադրենք՝ շշալցված կոնյակ արտահանենք Ադրբեջանի տարածքով Ռուսաստան, և օրինակ ինքն այդ ուղղությամբ ոչ մի ներդրում չի արել», - ասաց Պապոյանը:
Հայկական կողմը թեև ավելի վաղ հայտարարել է, որ նաև հայկական արտադրանքն Ադրբեջան արտահանելու հնարավորություն կլինի, մինչ այս պահը տեղական որևէ ապրանք Ադրբեջան չի հասել:
