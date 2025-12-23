Մատչելիության հղումներ

Ռուսական հացահատիկով բեռնված գնացքը Ադրբեջանի տարածքով Հայաստան է ուղարկվել

Ռուսական հացահատիկով բեռնված գնացքը Ադրբեջանի տարածքով Հայաստան է ուղարկվել, հայտնել է Պրիվոլժսկի երկաթուղու մամուլի ծառայությունը: Առաջին խմբաքանակը 8 հացահատիկային վագոնից է բաղկացած:

Նշվում է, որ մինչև տարեվերջ այս երթուղով նախատեսվում է 30 վագոն հացահատիկ ուղարկել՝ ընդհանուր առմամբ ավելի քան երկու հազար տոննա հացահատիկ:

Ադրբեջանի նախագահը հոկտեմբերին Աստանայում հայտնել էր տարանցման արգելքը հանելու որոշման մասին: Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր հերթին Թուրքիայից Ադրբեջան ու հակառակ ուղղությամբ ՀՀ տարածքով տարանցում ապահովելու պատրաստակամություն էր հայտնել:

Նոյեմբերի սկզբին ղազախական հացահատիկով բեռնված գնացքը Հայաստան եկավ Ադրբեջանի տարածքով:

