Այսօր Ադրբեջանի տարածքով Հայաստան է ուղարկվել ևս ութ վագոն ցորեն, հաղորդում է ադրբեջանական պետական «Ազերթաջը»։
Ըստ հաղորդագրության, վագոնները Հայաստան են բերում՝ 560 տոննա ռուսական ցորեն, մինչ այժմ այս ճանապարհով Ռուսաստանից Հայաստան է հասել 20,660 տոննա հացահատիկ (ներառյալ այսօրվա 560 տոննան)։
Անցած տարվա հոկտեմբերին նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարեց, որ «Ադրբեջանը չեղարկել է Հայաստան ապրանքների տարանցման արգելքը»: Արդեն նոյեմբերին Ադրբեջանի տարածքով Հայաստան տեղափոխվեց ռուսական և ղազախական ծագման ցորեն: Անցած դեկտեմբերին էլ Խորհրդային Միության փլուզումից հետո առաջին անգամ Հայաստան ներկրվեց շուրջ 1300 տոննա ադրբեջանական բենզին: