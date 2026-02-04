Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Հայաստան

Հայ Առաքելական եկեղեցու նկատմամբ պետական ճնշումների մասին ահազանգում են միջազգային կազմակերպությունները

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Մայր Տաճարը, արխիվ
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Մայր Տաճարը, արխիվ

Հայ Առաքելական եկեղեցու նկատմամբ պետական ճնշումները սաստկանում են. այսպիսի ահազանգ են հնչեցնում Վիեննայից՝ «Կրոնական ազատության եվրոպական ֆորում» կազմակերպությունից:

«Վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում Հայաստանի կառավարությունը՝ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարությամբ, իրականացրել է մի շարք ագրեսիվ քայլեր՝ ուղղված Հայ Առաքելական եկեղեցու դեմ, ինչը լուրջ մտահոգություններ է առաջացնում խղճի և կրոնի ազատության խախտումների վերաբերյալ մի երկրում, որը հպարտորեն իրեն համարում է քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն ընդունած առաջին պետությունը», - ասված է հայտարարությունում:

Կրոնական ազատության եվրոպական ֆորումը մի քանի դրվագ է առանձնացրել՝ պաշտպանության նախարարի հրամանը Զինված ուժերում հոգևոր ծառայությունը դադարեցնելու վերաբերյալ և դրան նախորդած տեղեկությունը, որ գնդերեցները հրաժարվել են միանալ իշխանության նախաձեռնած եկեղեցու բարենորոգման արշավին, Եպիսկոպոսական ժողովի տապալմանն ուղղված քայլը. 6 եպիսկոպոսներին որպես մեղադրյալ ներգրավելն ու նրան նկատմամբ երկրից բացակայելու արգելքը նույնպես արժանացել է կազմակերպության ուշադրությանը:

«Սա հաջորդում է Գերագույն հոգևոր խորհրդի անդամների Քննչական կոմիտե ներկայանալու պահանջներին՝ «դատարանի ակտի կատարումը խոչընդոտելու» մեղադրանքով, ինչը դիտարկվում է որպես քաղաքական դրդապատճառներով միջամտություն եկեղեցական կառավարմանը», - ընդգծում է կազմակերպությունը:

Պետության աննախադեպ միջամտություն է եկեղեցու ինքնավարությանը, հիշեցնում է խորհրդային ժամանակները, հայտարարում է աշխարհի տարբեր անկյուններում կրոնական ազատության խախտումները փաստագրող միջազգային կազմակերպությունը: Նախագահ Յան Ֆիգելն ընդգծել է՝ հակաեկեղեցական այս գործելակերպն անընդունելի է իրավական, քաղաքական և էթիկական առումներով, վնասակար ոչ միայն եկեղեցու, այլ նաև երկրի ու ազգի համար:

Նախօրեին եկեղեցու, հոգևորականների դեմ շարունակվող հալածանքների մասին էին ահազանգել «Քրիստոնեական համերաշխություն» միջազգային կազմակերպության ներկայացուցիչները: Նրանք նոյեմբերին էլ էին Հայաստանում, մասնակցեցին իշխանության նախաձեռնած աղոթքի նախաճաշին, հիմա վերադարձել են է՛լ ավելի տագնապով: Հոգևորականների նկատմամբ հալածանքները սրվում են, ահազանգում է կազմակերպության նախագահ Ջոն Էյբները: Խումբը երեկ Մայր Աթոռ՝ Կաթողիկոսի հետ հանդիպելու էր գնացել:

«Տեսանք, որ նա ամուր ու վճռական է՝ պաշտպանելու իր հոտին ու կատարելու իր պարտականությունները», - հայտարարեց Էյբները:

Պատվիրակությունը նաև Ազգային անվտանգության ծառայության շենքում արքեպիսկոպոս Գալստանյանի հետ է հանդիպել, նրանից ստացած նամակը հրապարակեցին՝ ուղերձ է Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսին ու Վաշինգտոնում անցկացվող Վեհաժողովի մասնակիցներին. - «Կոչ եմ անում Վեհաժողովին երեք խնդրանք փոխանցել փոխնախագահ Վենսին նրա Հայաստան ու Ադրբեջան այցին ընդառաջ: Առաջինը՝ Ադրբեջանի նախագահին ու Հայաստանի վարչապետին հստակ տեղեկացնել, որ Միացյալ Նահանգները չի հանդուրժի Հայ Առաքելական եկեղեցու դեմ շարունակական հալածանքները: Երկրորդ՝ առաջնորդներին հորդորել՝ ազատ արձակել իրենց քաղբանտարկյալներին, մասնավորապես՝ Բաքվում պահվող հայ պատանդներին և Հայաստանում բանտարկված չորս եկեղեցականներին ու նրանց կողմնակիցներին: Վերջում՝ Մայր Աթոռը ներառել որպես երկխոսության գործընկեր հայ - ադրբեջանական խաղաղության գործընթացում»:

Նահանգների փոխնախագահի երևանյան այցի հետ հույսեր է կապում նաև Կրոնական ազատության եվրոպական ֆորումը. կոչ են անում, որ նա տարածաշրջանային կայունության խնդիրների հետ մեկտեղ հակաեկեղեցական արշավի դադարեցման հարցը քննարկի:

Հայ Առաքելական եկեղեցու շուրջ ստեղծված իրավիճակի առթիվ ավելի վաղ մտահոգություն էր հայտնել նաև Եկեղեցիների համաշխարհային խորհուրդը, իր զորակցությունը հայտնել եկեղեցուն:

Չնայած աշխարհի տարբեր անկյուններից հնչող մտահոգություններին՝ իշխանության հռչակած բարենորոգման օրակարգը, որի մեխը Վեհափառի հեռացումն է, օր-օրի նորանոր դրսևորումներ է ստանում:

«Ես գործում եմ առաջին հերթին որպես Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ եկեղեցու հավատավոր հետևորդ». - Հայաստանի վարչապետն այսպես է արձագանքում այն հարցադրումներին, որ Սահմանադրությամբ պետությունն ու եկեղեցին անջատ են, ներեկեղեցական գործերի մեջ պետության ղեկավարը խառնվելու իրավունք չունի: Նիկոլ Փաշինյանը, սակայն, եկեղեցու բարենորոգման վերաբերյալ թղթի տակ ստորագրել է որպես վարչապետ, վարչապետական կաբինետից բազմիցս Կաթողիկոսին պաշտոնանակ է հռչակել, նրա մասին խոսում է միայն աշխարհիկ անունով: Չեղյալ է հռչակում Վեհափառի բոլոր որոշումները այս կամ այն հոգևորականին պաշտոնանկ կամ կարգալույծ անելու մասին:

Սահմանադրության ո՞ր հոդվածով է վարչապետը որոշում, թե ով խորան բարձրանա, լրագրողներն են այսօր հարցրել արդարադատության նախարարին:

«Այդպիսի լիազորություն չկա, և ոչ մեկ չի ասել, որ այդպիսի լիազորություն կա», - հարցին արձագանքել է Սրբուհի Գալյանը:

Վարչապետը ոչ թե իր լիազորություններն է անցնում, այլ մտահոգված է՝ սա է նախարար Գալյանի բացատրությունը, պետք չէ քառակուսիացնել, ասել է նա. - «Երբ որ մարդը պաշտոնատար անձ է, մարդ չի՞»:

«Մենք ոչ թե եկեղեցու գործերին ենք խառնվում, այլ բարձրաձայնում ենք անբարեխիղճ եկեղեցականների մասին որպես եկեղեցու հետևորդներ», - շարունակել է բացատրել արդարադատության նախարարը: Այդ դեպքում ինչո՞ւ են ԱԱԾ-ականներին ու ոստիկաններին խառնում եկեղեցու բարենորոգման գործին, դա է՞լ է բարձրաձայնել. Սրբուհի Գալյանը լրագրողի այս հարցին չի պատասխանել:

«Մենք չենք երկխոսում, մենք չենք երկխոսում, ֆորմատը այդպիսինը չէ, ֆորմատը այդպիսինը չէ», - հայտարարել է արդարադատության նախարարը:

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

Արշակ արքեպիսկոպոսի կալանքը երկարաձգվեց երկու ամսով

Եվրոպայում կրոնական ազատության ֆորումը դատապարտել է «Հայ Առաքելական եկեղեցու դեմ ուղղված հարձակումները»

«Իր որևէ որոշում մեր համար այլևս լեգիտիմ չի». կարգալույծ հռչակված եպիսկոպոս Սարոյան

Մեղադրանք հոգևորականներին՝ Ավստրիայի Եպիսկոպոսաց ժողովին ընդառաջ. արգելվել է լքել երկիրը

Մայր Աթոռը դատապարտում է «իշխանությունների հերթական միջամտությունը եկեղեցու ներքին գործերին»

Քրեական նոր վարույթ Հայ Առաքելական եկեղեցու դեմ


Առնչվող թեմաներով

XS
SM
MD
LG