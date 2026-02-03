Մատչելիության հղումներ

Արշակ արքեպիսկոպոսի կալանքը երկարաձգվեց երկու ամսով

Դատարանը երկարաձգեց Արշակ արքեպիսկոպոս Խաչատրյանի կալանքը երկու ամսով: Փաստաբանը հիմնավորումները դեռ չի ստացել:

Անդրադառնալով Արշակ սրբազանի գործով իրեղեն ապացույցի՝ մարիխուանայի գլանակի անհետացման մասին «Ազատության» հարցին՝ փաստաբան Արսեն Բաբայանը պատասխանեց. «Քննիչն ասել է՝ գլանակը չի անհետացել, տեղում է»:

Իշխանություն-եկեղեցի սուր հակասությունների ֆոնին իրավապահները նոր թափ հաղորդեցին 7 տարվա վաղեմության մի հաղորդման, որի արդյունքում Մայր Աթոռի դիվանապետ Արշակ արքեպիսկոպոս Խաչատրյանը հայտնվեց ճաղերի հետևում:

Իրավապահները պնդում են 2018-ին կաթողիկոսի հեռացումը պահանջող «Նոր Հայաստան, նոր Հայրապետ» շարժման մասնակիցներից մեկին վարկաբեկելու նպատակով Գարեգին Երկրորդի մերձավոր շրջապատի բարձրաստիճան հոգևորականը հրահանգել էր ակցիայի մասնակիցներից մեկի պայուսակում թմրամիջոց գցել:

Դեկտեմբերից կալանավորված Մայր Աթոռի դիվանապետը հերքում է իրեն վերագրվող մեղադրանքը:


