Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Իրավունք

Հարկային ծառայողները զինված մտել են Քոչարյաններին պատկանող ընկերություններ

Ավելացրեք մեզ Google-ում
Ռոբերտ Քոչարյանի որդին՝ Լևոն Քոչարյանը, արխիվ
Ռոբերտ Քոչարյանի որդին՝ Լևոն Քոչարյանը, արխիվ

Խորհրդարանական ընտրություններից օրեր անց Պետական եկամուտների կոմիտեի ծառայողները զինված մտել են Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքին պատկանող ձեռնարկություններ ու ստուգումներ արել:

«Ընտրություններից ընդամենը մեկ շաբաթ հետո գրեթե բոլոր այն ընկերությունները, որոնց մեջ մեր ընտանիքի որևէ անդամ ունի մասնակցություն, զինված հարկայինը, ՊԵԿ-ի չգիտեմ՝ որ ստորաբաժանումն է զենքերով, մտել են ամեն տեղ», - ասաց Ռոբերտ Քոչարյանի որդին՝ Լևոն Քոչարյանը:

Պետական կառույցը հաղորդագրություն չի տարածել: Այսօր լրագրողներին պատմել է «Հայաստան» խմբակցության պատգամավոր, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի որդին՝ Լևոն Քոչարյանը: Նրա կնոջ՝ երգչուհի Սիրուշոյի արծաթյա զարդերի խանութներն էլ են ստուգել: Իսկ ի՞նչ են հայտնաբերել:

«Ոչ մի բան չեն կարող հայտնաբերել, որովհետև իսկապես չկա խախտում», - ասաց նա:

Ի՞նչ էր փնտրում ՊԵԿ-ը Քոչարյանների բիզնեսներում: Լրատվականից մեր հարցին չպատասխանեցին, հորդորեցին գրավոր դիմել: Քննչական կոմիտեից ասացին, որ վարույթ չկա: Այսինքն ստուգումներից հետո այս պահի դրությամբ քրեական գործ չի հարուցվել: Ընդդիմադիր «Հայաստան» դաշինքի առաջնորդի ընտանիքին պատկանող բիզնեսները ինչո՞ւ են ստուգել արտակարգ ռեժիմով՝ զինված: Ի՞նչ կասկածների հետքերով են գնացել, ի՞նչ են փնտրել ընդհուպ զարդերի խանութներում զինված աշխատակիցները, ՊԵԿ-ի լրատվականից «Ազատության» այս հարցին դեռ չեն արձագանքել:

Գործադիրի ղեկավարը նախընտրական փուլում էր սպառնում իր հիմնական մրցակիցներին՝ գործարարներ Սամվել Կարապետյանին, Գագիկ Ծառուկյանին և երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին: Ընտրություններից հետո իրավապահները գործի անցան: Ծառուկյանը ազատությունից զրկվեց, նրա ձեռնարկությունները խուզարկեցին ու կապարակնքեցին, քրեական գործեր են հարուցվել, «Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցության առաջնորդի բիզնեսներից երեքը պետության կառավարմանն են անցել:

Լևոն Քոչարյանի համոզմամբ՝ ընտրություններին հաջորդած այդ գործողությունները վախեցնելու նպատակով են. «Այս ամեն ինչը մենք այսպես չենք սրտաճմլիկ ներկայացնում, բայց հսկա ճնշում կա, իհարկե: Այսօր ընդդիմադիր լինելը, առավել ևս ընդդիմադիր պատգամավոր լինելն ինչ-որ արտոնություն չի, հաճույք չի»:

Ընտրություններից հետո Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ էլ քրեական վարույթ հարուցվեց՝ պաշտոնական դիրքի չարաշահման և փողերի լվացման հոդվածներով: Երկրորդ նախագահը դատի է տվել Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին իրեն անձեռնմխելիությունից զրկելու որոշման համար:

Փաշինյանն ու նրա թիմակիցները երկրորդ նախագահին ու նրա ընտանիքին մեղադրում են թալանի համար: Դատարանը դեռ քննում է նրանց պատկանող մոտ 200 միլիոն դոլարի գույքի ծագումը: Գլխավոր դատախազությունը համարում է, որ բռնագանձման ենթակա է 20 անշարժ գույք, 2 ավտոմեքենա, ավելի քան մեկուկես միլիոն դոլարի ներդրումներ, ավանդներ, մասնաբաժիններ տարբեր ընկերություններում ու ևս 22 միլիարդ դրամ։ Արգելանք է դրվել նաև «Տոյոտա Երևանի» 30 տոկոսի, «Օրանժ ֆիթնես»-ի 50 տոկոսի, «Նաիրի Ինշուրանս» ապահովագրական ընկերության 60 տոկոսի, «Կոնգրես» հյուրանոցի և Play city ժամանցի կենտրոնի բաժնեմասերի վրա:

Հայաստանը 10 տարի ղեկավարած Ռոբերտ Քոչարյանը լրագրողների հետ հարցազրույցում հայտարարել էր, թե հիմնական ունեցվածքը նախագահությունից հետո է ձեռք բերել, չէր ժխտել, որ դրան նպաստել են նաև իր կապերը:



Հոդվածը կարող եք գտնել հետևյալ բաժիններում

Առնչվող թեմաներով

XS
SM
MD
LG